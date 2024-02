Margot Robbie reacciona a las nominaciones de "Barbie" en los Óscar 2024

MIAMI.- Ya han pasado algunos días desde que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas develara la lista de nominados a los premios Óscar 2024, en donde el filme Barbie -el más taquillero del 2023- obtuvo solo ocho nominaciones, y Margot Robbie y Greta Gerwing no figuran en las principales categorías: mejor dirección y actriz principal.

Este hecho significó una ola de rechazos en las redes sociales, en donde fanáticos de estas estrellas y de la película consideraron como un desaire que las dos mujeres no fueran nominadas.

En este sentido, sus colegas y compañeros de reparto América Ferrara y Ryan Gosling, quienes están nominados en sus respectivas categorías como actores de reparto, manifestaron su agradecimiento pero consideraron que el trabajo de Robbie y Gerwing fue indispensable para lograr el impacto que tuvo la película, además de recordar el poderoso mensaje cultural que la cinta expone.

El silencio de ambas había estado presente hasta el pasado miércoles 30 de enero, cuando parte del elenco del filme se presentó una proyección especial del Sindicato de Actores de la Pantalla en Los Ángeles.

Fue en ese momento en el que Robbie rompió el silencio para destacar que a su juicio la directora sí debió haber entrado en la competición, según un video difundido por TMZ. "Obviamente creo que Greta debería estar nominada como directora porque lo que ha hecho es algo único en su carrera, en su vida, lo que ha conseguido, realmente lo es".

Asimismo, resaltó que Barbie ha logrado muchas cosas maravillosas y que eso la hace sentirse satisfecha, pues nunca había sido parte de un movimiento así.

"Ha sido un año increíble para todas las películas. Estamos más que emocionados de tener ocho nominaciones a los premios de la Academia. Nos propusimos hacer algo que cambiara la cultura, que afectara a la cultura, que tuviera algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y mucho más de lo que habíamos soñado. Y esa es realmente la mayor recompensa que puede salir de todo esto", comentó entre aplausos del público.

El hito de Barbie

El estreno de Barbie significó una temporada importante para la industria desde el COVID-19.

No solo fue el marketing que Mattel y la productora invirtieron en la promoción de la película, sino como la película despertó la añoranza de quienes alguna vez jugaron con la popular muñera, así como también afianzaron la inclusión que promueve y abrió el debate sobre las emociones en mujeres y hombres.

"Sospecho que es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria. Nunca había formado parte de algo así. No como esto".

Robbie también legó que aunque ha sido parte de importantes proyectos y se ha sumergido en el mundo de los superhéroes, nunca había sentido lo que sintió con Barbie.

"He hecho cosas de cómic y eso tiene una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente. No se me ocurre ningún momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura".