jueves 26  de  marzo 2026
PREMIOS

Academia Latina de la Grabación anuncia nuevas categorías

En el comunicado de prensa también se informó que los nominados a los Latin Grammy 2026 se anunciarán el 16 de septiembre

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Academia Latina de la Grabación hizo públicas las nuevas categorías y reglas de elegibilidad, las cuales serán implementadas desde este año en los premios Latin Grammy 2026, que se entregarán el 12 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Dichos cambios buscan que la Academia Latina evolucione e integre los nuevos estilos musicales.

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“A medida que nuestra Academia continúa evolucionando, nuestro enfoque se mantiene firme en nuestra membresía y en la integridad de nuestro Proceso de Premiación. Estas actualizaciones las definen nuestros miembros, cuya participación cada año asegura que el Latin Grammy continúe siendo el máximo estándar de excelencia en la música latina", dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado de prensa.

Ahora, tres categorías cambiarán de nombre: mejor interpretación de música electrónica latina pasará a llamarse mejor interpretación de música electrónica; mejor interpretación urbana/fusión urbana será mejor interpretación urbana; y mejor composición clásica contemporánea ahora se llamará mejor composición clásica.

Reglamento

Entre los cambios en el reglamento, será la categoría mejor nuevo artista quien tendrá nuevos requisitos. "Un artista no es elegible para consideración si ha lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos, o una combinación de álbumes y sencillos que supere estos límites. Los sencillos que posteriormente sean incluidos como cortes de un álbum no deben contabilizarse en el total de sencillos".

Asimismo, se mantiene que solo los músicos humanos serán elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio, lo que excluye a las producciones generadas con inteligencia artificial.

Si desea conocer más detalles sobre los cambios que la Academia Latina de la Grabación ha estipulado, haz clic aquí.

En el comunicado de prensa también se informó que los nominados a los Latin Grammys 2026 se anunciarán el 16 de septiembre.

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