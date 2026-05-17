domingo 17  de  mayo 2026
CINE

Nueva serie policial muestra "lado oscuro" de Florida

Entrevista al actor cubano Maurice Compte, quien da vida al heredero del Cartel Rojas en M.I.A., la nueva serie de Peacock ambientada en múltiples paisajes exóticos y underground de Miami

NUP_208174_00442
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
Embed

MIAMI.- Ya está en la plataforma de streaming de Peacock la nueva serie policial M.I.A. Creada por el laureado guionista y showrunner Bill Dubuque (Ozark, The Judge, The Accountant), la historia se desarrolla en varios lugares emblemáticos de Florida (Miami Beach, Key West, Tampa, Brickell, etc) y nos cuenta la tragedia que atraviesa Etta (Shannon Gisela), una joven cuya familia es asesinada a sangre fría por el Cartel Rojas. Obnubilada por una sed de venganza, la protagonista comienza a moverse en un mundo lleno de oscuridad, excesos y corrupción donde personajes amorales realizan negocios ilícitos haciendo prevalecer la ley del más fuerte.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor Maurice Compte (Breaking Bad, Narcos, End of Watch), quien interpreta a Mateo, uno de los antagonistas principales de M.I.A.

Lee además
Mortal Kombat II finalmente lleva a la pantalla grande el icónico torneo del videojuego. 
EN VIDEO

Ed Boon lleva su torneo de peleas al cine en "Mortal Kombat II"
Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War lleva la famosa serie de Prime Video a formato largometraje.   video
PLATAFORMAS

Llega a Prime Video el 'thriller' político "Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War"

A pesar de haber dado vida en múltiples ocasiones a villanos, Compte nos contó los retos que tuvo para dotar de múltiples capas de complejidad a Mateo, un antagonista que esconde detrás de su violencia una gran vulnerabilidad. También resaltó el aporte que hace la ciudad de Miami a la historia y la importancia de la multiculturalidad como uno de los elementos diferenciadores de M.I.A. con sus posibles homónimos, haciendo que la serie evite los lugares comunes a los que solemos estar acostumbrados en este tipo de géneros.

Embed

Temas
Te puede interesar

Vin Diesel produce serie de "Fast & Furious" para Peacock

Obra convierte la nostalgia venezolana en un abrazo musical en Miami

Documental aborda la obra del pintor cubano Orlando González Naranjo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade
VENEZUELA

Alex Saab a la orden de la justicia de EEUU pone en evidencia contradicciones del discurso chavista

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.

Alex Saab, exministro y testaferro de Maduro, es "deportado" a EEUU tras años de escándalos

Alex Saab viajó a Venezuela luego del acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

¿Por qué el chavismo evita hablar de "extradición" en el caso Alex Saab?

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

Termoeléctricas del sistema eléctrico en Venezuela están en el abandono y no pueden auxiliar la generación en medio de la crisis / 
VENEZUELA

Venezuela estaría abocada a un apagón general, advierte experto

Te puede interesar

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade
VENEZUELA

Alex Saab a la orden de la justicia de EEUU pone en evidencia contradicciones del discurso chavista

El comandante retirado José Adán Gutiérrez, exoficial de la Marina de Estados Unidos y miembro senior del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami (MSI2) y foto oficial de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana.
ENTREVISTA

"Cuba vuelve al centro del tablero estratégico de EEUU", advierte experto tras visita de la CIA a La Habana

Arturo Sandoval. 
RECONOCIMIENTO

Arturo Sandoval sobre Orden de Isabel la Católica: "Jamás lo imaginé"

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC