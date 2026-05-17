Nueva serie policial muestra "lado oscuro" de Florida

Embed MIAMI.- Ya está en la plataforma de streaming de Peacock la nueva serie policial M.I.A. Creada por el laureado guionista y showrunner Bill Dubuque (Ozark, The Judge, The Accountant), la historia se desarrolla en varios lugares emblemáticos de Florida (Miami Beach, Key West, Tampa, Brickell, etc) y nos cuenta la tragedia que atraviesa Etta (Shannon Gisela), una joven cuya familia es asesinada a sangre fría por el Cartel Rojas. Obnubilada por una sed de venganza, la protagonista comienza a moverse en un mundo lleno de oscuridad, excesos y corrupción donde personajes amorales realizan negocios ilícitos haciendo prevalecer la ley del más fuerte.







DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor Maurice Compte (Breaking Bad, Narcos, End of Watch), quien interpreta a Mateo, uno de los antagonistas principales de M.I.A.

A pesar de haber dado vida en múltiples ocasiones a villanos, Compte nos contó los retos que tuvo para dotar de múltiples capas de complejidad a Mateo, un antagonista que esconde detrás de su violencia una gran vulnerabilidad. También resaltó el aporte que hace la ciudad de Miami a la historia y la importancia de la multiculturalidad como uno de los elementos diferenciadores de M.I.A. con sus posibles homónimos, haciendo que la serie evite los lugares comunes a los que solemos estar acostumbrados en este tipo de géneros. Embed

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