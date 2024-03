Venezolana se prepara para Festival de Cine de Miami con ópera prima

El documental de ocho minutos es un recorrido condensado por los más de 40 años del trabajo de Agustín Gaínza en la ciudad de Miami y su dedicación, desde joven, a la pintura, el dibujo y la cerámica. Gaínza cuenta con emoción cómo superó la oposición de sus padres al seguir su vocación y estudiar pintura en secreto. También, pagó el precio de oponerse al régimen de Cuba: encarcelado por sus ideas políticas, observó cómo los guardias destrozaban su obra de arte. Tras este suceso, el artista migró en 1979 a Miami y estableció Gaínza Art Gallery en la Calle 8 en 2001.

Proceso de creación

“El mensaje es de superación en todos los sentidos. Gaínza desde su infancia luchó por ser pintor y lo logró. Si disfrutas lo que haces y puedes ganarte la vida con ello, ya tienes ganado el cielo. Puedes contar una historia a través de lo bonito y lo alegre, el mundo tiene mucha infelicidad y tristeza, (frase que le robó a Gaínza que dice en el film), que la gente se entretenga y se inspire”, dijo Mariela Farfán en un comunicado.

“Realmente me tomó mucho tiempo hacer este documental. Lo grabé en 2016, luego pasaron muchas cosas: cambiamos de trabajo Flor Rodríguez -que es la productora del corto- y yo; aparte, ella se mudó de estado y el proyecto había quedado rezagado en un cajón. Un día escuché: 'si no terminas lo que empezaste, esa energía se queda sin cerrar y no dejas paso a nada', así que revisé el material y decidí terminarlo en 2023”, agregó con respecto a la producción de la ópera prima.

Ahora, Mariela Farfán proyectará el corto el 12 de abril en el Festival de Cine de Miami, que se llevará a cabo del 5 al 14 de abril en el Cine Bill Cosford

Trayectoria de cineasta venezolana

Mariela Farfán estudió en el Observatorio Escuela de Cine Documental de Buenos Aires. En sus más de 15 años de experiencia editando múltiples formatos y especializada en edición de noticieros, novelas, programas de reality, documentales y medios digitales, en inglés y en español, ha sido galardonada con un premio Emmy 2019 por el documental For the Children By the Children, del cual estuvo a cargo de la edición y postproducción. En 2023 fue premiada con un The Telly Awards por la edición del programa A Tiny Audience (HBO Max) y nominada a múltiples Emmy por su trabajo en los documentales cortos A Day Under My Skin y Away From Home, entre diversos reconocimientos.

Además de dirigir proyectos y equipos, también tiene experiencia en cinematografía y creación de contenido para plataformas digitales. Ha sido editora para Discovery Channel, Venevisión, DirecTV, Mega TV, Caracol, Yahoo, Latam, MTV, Canal Sur Perú, Televisa, Telemundo, NBCUniversal y HBOMax.

Entre sus recientes proyectos se encuentran la serie de reality ¡Mira Quién Baila! Univisión All Stars y el programa de música y entrevistas nominado a un International Emmy A Tiny Audience (HBO Max) y El Comeback Stage / La Voz US (Telemundo).