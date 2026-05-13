miércoles 13  de  mayo 2026
PREMIOS

Confirman regreso de Conan O'Brien como anfitrión de los Óscar en 2027

El ex presentador de programas nocturnos volverá a trabajar con Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes serán los productores ejecutivos de los Premios Óscar

Esta imagen cortesía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas muestra al comediante y presentador estadounidense Conan OBrien posando para una foto al final de la 97.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.&nbsp;

Esta imagen cortesía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas muestra al comediante y presentador estadounidense Conan O'Brien posando para una foto al final de la 97.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025. 

AFP/Richard Harbaugh

LOS ÁNGELES.- El comediante Conan O'Brien regresará por tercer año consecutivo para presentar los Premios Óscar en 2027, según anunciaron los organizadores el martes. O'Brien, de 63 años, presidirá la 99.ª edición de la gala más prestigiosa del cine estadounidense, que se celebrará el 14 de marzo en el corazón de Hollywood.

"Esperamos que Conan lidere la celebración de manera excepcional con su brillantez y humor", declararon el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Lynette Howell Taylor, en un comunicado conjunto.

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El ex presentador de programas nocturnos volverá a trabajar con Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes serán los productores ejecutivos de los Premios Óscar por cuarto año consecutivo.

El anuncio se realizó durante la presentación de la programación de Disney. Disney es la empresa matriz de ABC, la cadena responsable de la transmisión de la ceremonia.

"Conan ha creado una energía extraordinaria en torno a los Óscar", afirmó Craig Erwich, presidente de Disney Television Group. Su singular sentido del humor convierte la noche más importante de Hollywood en una de las celebraciones más entretenidas del año.

Presentador

O'Brien, seis veces ganador del premio Emmy, ha presentado varios programas de televisión nocturnos, incluyendo The Tonight Show.

Actualmente presenta el podcast Conan O'Brien Needs a Friend y la serie de viajes de HBO Conan O'Brien Must Go.

La audiencia de los Premios Óscar disminuyó ligeramente este año, con 17,9 millones de personas sintonizando la gala transmitida por ABC y disponible en streaming en Hulu.

La 98.ª edición de la ceremonia nombró a One Battle After Another como la Mejor Película del año y también rindió homenaje a su director, Paul Thomas Anderson, quien se llevó el primer Óscar de su carrera.

FUENTE: AFP

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