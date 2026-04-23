jueves 23  de  abril 2026
CINE

Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood

Logo de la legendaria compañía estadounidense de cine y entretenimiento Warner Bros Discovery.

Logo de la legendaria compañía estadounidense de cine y entretenimiento Warner Bros Discovery.

PATRICK T. FALLON/ AFP

NUEVA YORK.- Warner Bros. Discovery informó este jueves que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en 110.000 millones de dólares.

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

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El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.

Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump serán objeto de escrutinio.

FUENTE: AFP

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