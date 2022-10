Activista transgénero compra Miss Universo por $20 millones

Chakrapong “Anne” Chakrajutathib, que controla JKN Global Group Public Co. Ltd., es una celebridad en Tailandia que ha protagonizado programas de telerrealidad y habla abiertamente sobre ser una mujer transgénero. Ayudó a establecer un grupo sin fines de lucro, Life Inspired For Transsexual Foundation, para promover los derechos de las personas trans.