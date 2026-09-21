lunes 21  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Actor César Évora lamenta condiciones de vida en Cuba tras reciente visita

César Évora mantiene un lazo cercano con su país natal, donde reside su entorno familiar más cercano, lo que lo lleva a viajar con regularidad a la isla

El actor cubano César Évora durante las grabaciones de la telenovela Mundo de fieras (EFE)

El actor cubano César Évora durante las grabaciones de la telenovela "Mundo de fieras" (EFE)

EFE
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El reconocido actor cubano César Évora manifestó su inquietud y tristeza por la compleja situación socioeconómica que atraviesa Cuba, luego de realizar un viaje a la isla para visitar a su madre de 90 años.

De acuerdo con reportes difundidos por la plataforma digital Suena Cuba, el intérprete radicado en México compartió con ciudadanos locales su percepción sobre las deficiencias cotidianas que impactan a la población, especialmente los prolongados cortes en el suministro eléctrico y las constantes fallas en el servicio de agua potable.

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Con una consolidada trayectoria en la televisión y el cine internacional, Évora mantiene un lazo cercano con su país natal, donde reside su entorno familiar más cercano, lo que lo lleva a viajar con regularidad a la isla.

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Testimonio personal frente a la crisis

Durante su estancia, el actor sostuvo encuentros con seguidores y ciudadanos que se acercaron a saludarlo, escenario en el que abordó el deterioro de los servicios fundamentales y el impacto emocional que le provocó presenciar las dificultades que enfrentan las familias cubanas.

“Desearía ayudar a todo el mundo, pero no puedo”, expresó César Évora al describir el panorama social que observó durante su viaje y reafirmar su afecto por el pueblo cubano.

Las reflexiones del artista se producen en medio de una agudización del panorama energético en la nación caribeña, contexto que ha sido documentado por diversos organismos y medios de comunicación internacionales.

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