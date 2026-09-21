lunes 21  de  septiembre 2026
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Johnny Depp muestra nueva faceta artística con exposición en China

La muestra 'Personajes marginales', de Johnny Depp, forma parte de la serie de exposiciones 'Un puñado de cosas', que debutó en Nueva York

Obras de la exposición de pintura Figures of the Fringe (Personajes marginales), que inauguró el actor estadounidense Johnny Depp en Shanghái, China.

Obras de la exposición de pintura 'Figures of the Fringe' ('Personajes marginales'), que inauguró el actor estadounidense Johnny Depp en Shanghái, China.

AFP

SHANGHÁI.- El actor estadounidense Johnny Depp inauguró en la megalópolis oriental china de Shanghái su exposición de pintura, con la que busca seguir dando a conocer una faceta artística que durante años ocultó al mundo, y que podría tener España o México como próximas paradas.

La muestra se titula 'Figures of the Fringe' ('Personajes marginales'), y se enmarca dentro de su serie de exposiciones 'A Bunch of Stuff' ('Un puñado de cosas'), la cual debutó en Nueva York y tuvo su primera aventura internacional en Tokio.

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Ahora, en su primera exposición en solitario en China, Depp plantea un despliegue emocional marcado precisamente por los personajes que ha interpretado desde los 90 y que han moldeado la percepción que el público tiene de él: marginados, excéntricos, fugitivos, antihéroes, egos fragmentados...

Así, comenzando por un terreno más familiar como los recuerdos cinematográficos, los visitantes se sumergen en el mundo visual e íntimo de Depp y empiezan a entender la forma en la que ve el mundo y se ve a sí mismo, no solo a través de sus ídolos y autorretratos sino de trazos llenos de humor y romance, que juegan con lo grotesco.

El recorrido se compone de más de 60 obras originales -pinturas, dibujos y collages realizados desde que tenía unos veinte años-, objetos personales de sus casas y estudios o una sala audiovisual en 360 grados narrada por el propio Depp.

La exposición abrió sus puertas a mediados de agosto y se prolongará hasta el 12 de diciembre en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Shanghái, un entorno de marcado estilo industrial -no en vano, se trata de antiguo almacén de carbón- en la margen oriental del río que divide la ciudad, el Huangpu.

Barcelona, Madrid, Miami

Detrás de la concepción de esta serie de exposiciones hay dos empresas españolas: la agencia de 'marketing' y entretenimiento NSN, cofundada por el legendario exfutbolista Andrés Iniesta, y Stoneweg Places & Experiences, cuyo fundador, Jaume Sabater, empezó a definir junto a Depp la forma del proyecto hace tres años.

"Johnny Depp es un artista en mayúsculas. Evidentemente, es mucho más conocido por su faceta como actor, pero lleva muchísimos años con una capacidad artística extraordinaria en muchos ámbitos: en el del arte (pictórico), que es en lo que más nos hemos centrado aquí, pero también en la música", explicó en declaraciones a EFE.

Tal fue el celo de Depp con su faceta pictórica que, durante años, escondía sus obras en un garaje para que nadie las viera; como curiosidad, en su página de Wikipedia en español ni siquiera se hace mención a ella, aunque sí en la versión en inglés.

Sabater cree que la exposición permite conocer "lo que es Johnny Depp como persona, y lo que ha ido viviendo también en sus experiencias, y no solo a través de su posición como actor".

La voluntad de generar un recorrido refleja el carácter itinerante de la exposición, y eso es algo para lo que el empresario catalán tiene buenas noticias para los seguidores de Depp en España y en Iberoamérica: "Se está trabajando en la continuidad del proyecto y en su expansión internacional, a otras ciudades en Asia, pero al mismo tiempo Miami, México, y como no puede ser de otra manera, a España".

En este último sentido, el promotor de la muestra avanza que su intención es que visite tanto Barcelona como Madrid.

"Es una cuestión de definir ciudades y culturas que tengan interés en recibir el proyecto y donde se pueda ver cómo hay (unión entre) la cultura local con este lenguaje del proyecto, de la obra y el arte de Johnny Depp".

FUENTE: Con información de EFE

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