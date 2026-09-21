lunes 21  de  septiembre 2026
MÚSICA

Mariah Carey anuncia gira navideña por Reino Unido y Malta

Estas fechas se unen a las anunciadas previamente en Brasil, con dos conciertos previstos en Sao Paulo y Río de Janeiro a finales de noviembre

Mariah Carey actúa en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán, Italia.&nbsp;

Mariah Carey actúa en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán, Italia. 

AFP

LONDRES.- La artista estadounidense Mariah Carey anunció este lunes una serie de conciertos en varias ciudades del Reino Unido y de Malta como parte de su gira navideña Christmastime, entre finales de noviembre y principios de diciembre.

En una publicación en redes sociales, Carey dijo esta mañana: "¡Mi gira Christmastime llega al Reino Unido y Malta! No puedo esperar para celebrarlo con todos vosotros".

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La cantante, de 57 años, conocida popularmente como 'La Reina de la Navidad' gracias a su exitoso villancico All I Want For Christmas Is You, actuará el próximo 27 de noviembre en Birmingham (centro de Inglaterra), el 30 de noviembre en Londres y el 2 de diciembre en Mánchester (noroeste inglés).

Parada en Malta

Además de su paso por el territorio británico, Carey incluirá una parada en la isla mediterránea de Malta, donde ofrecerá un único espectáculo el 8 de diciembre.

Las entradas para los conciertos saldrán a la venta este viernes 25 de septiembre.

Estas fechas se unen a las anunciadas previamente en Brasil, con dos conciertos previstos en Sao Paulo y Río de Janeiro a finales de noviembre.

Los conciertos llegan casi una década después de su última gira navideña All I Want For Christmas Is You, que la llevó por recintos del Reino Unido y Europa en 2018. El año pasado, Carey optó por hacer una residencia de conciertos en Las Vegas (EE.UU.).

FUENTE: Con información de EFE

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