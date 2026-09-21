Fort Lauderdale atrae inversión de Nueva York ante altos precios en Miami

MIAMI. — Fort Lauderdale, situada unos 45 kilómetros al norte de Miami, recibe una creciente corriente de inversión inmobiliaria procedente de Nueva York que comienza a transformar su centro urbano y a reducir la distancia económica que tradicionalmente ha separado a ambas ciudades.

Promotores neoyorquinos participan actualmente en proyectos que concentran casi la mitad de la superficie en desarrollo en el centro de Fort Lauderdale. En conjunto, esas obras abarcan 4,6 millones de pies cuadrados —unos 427.000 metros cuadrados— destinados a condominios, apartamentos de alquiler, oficinas, comercios y complejos de uso mixto.

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La proporción representa un salto frente al periodo comprendido entre 2021 y 2024, cuando las compañías de Nueva York estuvieron vinculadas con aproximadamente 13% de los proyectos terminados en esa zona.

Fort Lauderdale es la principal ciudad del condado Broward y forma parte del corredor metropolitano del sur de Florida, encabezado por Miami. Aunque posee una economía turística y financiera propia, durante décadas mantuvo un perfil residencial más tranquilo y precios inferiores a los de su vecina del sur.

Costo de Miami abre oportunidades

Miami conserva una ventaja como destino internacional de capital, sede empresarial y mercado de viviendas de lujo. Sin embargo, sus elevados precios, la congestión vehicular y la menor disponibilidad de terrenos en sectores céntricos aumentaron los costos de entrada para compradores y desarrolladores.

En ese contexto, Fort Lauderdale ofrece una alternativa cercana. El precio medio de venta de una vivienda es aproximadamente $70.000 inferior al de Miami, según datos de Redfin citados por Bloomberg. La diferencia era de unos $120.000 un año antes, lo que indica que el aumento de la demanda también encarece el mercado de Broward.

Ambos centros urbanos están conectados por el tren Brightline, cuyo recorrido entre Fort Lauderdale y el centro de Miami toma alrededor de 40 minutos. Esa proximidad permite residir o instalar una empresa en Broward sin quedar desconectado del principal núcleo financiero de la región.

Uno de los proyectos más destacados es Ombelle, de Dependable Equities, compañía fundada en Brooklyn por Isaac Schlesinger y Simon Dushinsky. El complejo tendrá dos torres y 754 unidades residenciales. Su terminación está prevista alrededor de 2028 y una de las torres ya tendría 45% de sus viviendas reservadas.

Crecimiento con nuevos desafíos

La firma neoyorquina de Miki Naftali también desarrolla más de 250 condominios y un edificio de alquiler en Flagler Village. En el mismo sector avanza FAT Village, una iniciativa de $512 millones que incorporará 600 apartamentos, oficinas, restaurantes, comercios y espacios públicos.

La inversión sigue a los nuevos residentes. Más de 125.000 personas se trasladaron de Nueva York a Florida entre 2018 y 2022, acompañadas por casi $14.000 millones en ingresos brutos ajustados. Unas 41.250 escogieron Miami-Dade, Broward o Palm Beach.

Además, la población menor de 45 años en el centro de Fort Lauderdale aumentó 25% desde 2020, un cambio que sostiene la demanda de apartamentos, restaurantes y servicios urbanos.

El crecimiento puede ampliar la oferta residencial y la base tributaria, pero también plantea presiones sobre el tránsito, el drenaje y la vivienda asequible.

Fort Lauderdale gana atractivo como opción frente a Miami, aunque su propio auge comienza a reducir la ventaja de precios que inicialmente atrajo a inversionistas y compradores.