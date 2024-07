Actor Clint Eastwood de luto por muerte de su pareja, Christina Sandera

MIAMI.- El actor Clint Eastwood está de luto: quien fuera su pareja durante la última década, Christina Sandera, falleció a los 61 años. La noticia fue confirmada por el intérprete al enviar un comunicado a The Hollywood Reporter . Aunque la lamentable noticia fue notificada la noche del 18 de julio, el hecho trascendió hoy.

""Christina era una mujer encantadora y cariñosa y la extrañaré mucho", dijo en un comunicado emitido el jueves por la noche. Un portavoz de Warner Bros. indicó a The Hollywood Reporter que no se facilitaría más información", publicó el medio especialidad en celebridades.

"Según los informes, la pareja se conoció cuando ella trabajaba como anfitriona en el hotel y restaurante Mission Ranch de Eastwood en Carmel-by-the-Sea, California, y comenzaron a salir en 2014", detalló The Hollywood Reporter.

Embed

Vida amorosa de Clint Eastwood

Tras iniciar el noviazgo, en 2015 Christina Sandera acompañó al también guionista y productor estadounidense a la entrega de los premios Óscar, donde Eastwood era el director de la película American Sniper, la cual competía en seis categorías para esa edición. Asimismo, estuvo presente en la alfombra roja por Sully (2016), The Mule (2018), The 15:17 to Paris. (2018) y Richard Jewell (2019).

"Eastwood, de 94 años, se ha casado dos veces: con la modelo Maggie Johnson (se casaron en 1953, se separaron en 1964 y se divorciaron en 1984) y con la presentadora de noticias de televisión Dina Ruiz (unidos desde 1996 hasta su divorcio en 2014). Sus otras relaciones largas incluyeron aquellas con la especialista Roxanne Tunis, la actriz nominada al Óscar Sondra Locke (fueron parejas de hecho durante 14 años e hicieron seis películas juntos), la asistente de vuelo Jacelyn Reeves y la actriz Frances Fisher (estuvieron juntas durante cinco años e hicieron cuatro películas juntos", reseñó The Hollywood Reporter.