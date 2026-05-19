martes 19  de  mayo 2026
MÚSICA

El cantante Kidd Voodoo estrena el álbum "Euforia"

Kidd Voodoo reúne a artistas de la talla de Mon Laferte, Pablo Alborán y Rels B, consolidando una nueva etapa de proyección internacional

El artista chileno Kidd Voodoo.

El artista chileno Kidd Voodoo.

Cortesía/Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante chileno Kidd Voodoo suma y sigue con el lanzamiento de Euforia, uno de sus trabajos más esperados. El proyecto ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, reafirmando el gran momento que atraviesa el artista, tal como ocurre con cada una de sus presentaciones.

El nuevo y flamante disco del artista chileno denominado Euforia marcará una nueva era en su carrera musical haciendo un punto de inflexión y pasando de ser una figura local a una estrella a nivel global.

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Un sitio web que con un contador regresivo y una cuenta de Instagram bajo el nombre de @eufooooria, dan cuenta de la expectativa que hay alrededor de este nuevo trabajo de la estrella de la música oriunda de la comuna de Maipú, localidad ubicada al sur poniente en la capital chilena.

“Cuando comencé a hacer ‘Euforia’ todo surgió por un camino muy diferente al habitual. Para hacerles sincero traté de que este disco se pareciera a los anteriores, pero la situación por la que estaba pasando, hicieron que inevitablemente trajera el disco por este camino. Tuve mi primera participación en el Festival de Viña, hice 12 shows en el Movistar Arena, hice mi primer estadio y también mi primera gira internacional", señala Kidd Voodoo y agrega:

“En lo personal tuve que pasar por rupturas muy dolorosas como la separación de mis padres. La creación de ‘Euforia’ esta ciento por ciento relacionada con lo que me ha tocado vivir y por lo que sentí con este acontecimiento”, señala Voodoo al explicar la génesis de las canciones que integran este nuevo proyecto.

Colaboraciones

Uno de los principales hitos de este trabajo musical radica en sus colaboraciones. A lo largo de ocho canciones y tres featurings, Kidd Voodoo reúne a artistas de la talla de Mon Laferte, Pablo Alborán y Rels B, consolidando una nueva etapa de proyección internacional para el artista chileno. Entre los temas destacados se encuentra Dando Vueltas, junto a Pablo Alborán, canción que forma parte de un álbum grabado en Pichilemu, masterizado en Estados Unidos y mezclado en México.

“Son ocho canciones de rock pop y se caracteriza por una atmósfera bastante oscura y un tanto triste. Hay mucha gente involucrada que me ayudó a lograr el sonido que queríamos. Es un trabajo que fue por varios caminos hasta llegar a lo que escucharán. Fue un trabajo muy bonito”, manifestó Kidd Voodoo.

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