martes 19  de  mayo 2026
CINE

Almodóvar es ovacionado en Cannes por "Amarga Navidad"

Amarga Navidad, que ya se estrenó en España en el mes de marzo, participa en la competición del festival y mañana miércoles se presentará en una rueda de prensa

El actor Leonardo Sbaraglia, el Director Pedro Almodovar y la actriz Barbara Lennie asisten al estreno de Bitter Christmas (Amarga Navidad) durante el Festival de Cannes.

El actor Leonardo Sbaraglia, el Director Pedro Almodovar y la actriz Barbara Lennie asisten al estreno de 'Bitter Christmas' (Amarga Navidad) durante el Festival de Cannes.

EFE/Teresa Suárez

CANNES.- Pedro Almodóvar recibió "muy, muy, muy emocionado" la ovación de más de ocho minutos que la audiencia del Gran Teatro Lumière dedicó a su película Amarga Navidad, que compite por la Palma de Oro de Cannes y que hoy celebró su estreno de gala.

"Estoy muy, muy, muy emocionado y es difícil hablar", reconoció el director español tras la proyección, en unas breves palabras, primero en inglés y luego en español, a los espectadores que llenaban el teatro, con una capacidad de más de 2.200 personas.

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Almodóvar señaló que "siempre es una emoción enorme desde que pongo un pie en esta sala". "Lo echaré de menos en el futuro cuando ya no venga y tenga que verlo solo por televisión", agregó.

"De tantas audiencias que conozco, los espectadores de esta gran sala creo que son los más calurosos y cariñosos que he conocido (...) Sois parte de mi historia ", resaltó además el cineasta.

Antes se había abrazado a los miembros de la película que le acompañaban: Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma y NIeves Álvarez.

A la que no se vio al final de la proyección fue a la cantante Amaia, que sí desfiló por la alfombra roja antes de la proyección y cuyas canciones, que forman parte de la película, fueron en este caso la banda sonora para el paso del equipo español por Cannes.

El público aplaudió especialmente a Almodóvar, Bárbara Lennie y Rossy de Palma cuando su imagen aparecía en la gran pantalla de la sala.

En otra proyección, para los periodistas, que se celebraba en paralelo a la de la gala, se produjo un incidente que obligó a intervenir a un equipo de emergencias sanitarias y que mantuvo interrumpido el pase durante unos 30 minutos, según confirmaron a EFE fuentes del Palacio de Festivales donde se celebra el certamen.

Filme

Amarga Navidad, que ya se estrenó en España en el mes de marzo, participa en la competición del festival y mañana miércoles se presentará en una rueda de prensa.

La película se centra en el proceso de escritura de un director de cine (interpretado por Sbaraglia y que es un evidente reflejo de Almodóvar) que prepara el guion para su nueva película.

De forma que el filme mezcla la historia del director, que tiene como ayudante a Aitana Sánchez Gijón, con la del guion que prepara, sobre una directora de cine que ahora trabaja en publicidad (Lennie).

Una suerte de autoficción que para Deadline tiene "más dolor que gloria" en referencia al anterior trabajo de Almodóvar y para el diario británico The Guardian es una "auto-metaficción de vida contra arte" que "resulta un tanto confusa, ya que dirige a un director que dirige a otro director".

Mientras, la revista Variety afirma que Amarga Navidad "es la quintaesencia del Almodóvar clásico, pero no su esencia: entretenida, con una dirección artística y una paleta de colores impecables, como de costumbre, pero no deja mucho a lo que aferrarse"

Y el francés Liberation señala que "el madrileño continúa su introspección como autor atormentado por la duda, iniciada en 'Dolor y gloria', con dos obras maestras por el precio de una y una fantasía melancólica".

Esta es la séptima vez que Almodóvar compite por la Palma de Oro en Cannes, un festival que siempre le ha tratado muy bien pero que nunca le ha entregado el premio más importante.

El cineasta español compitió con Todo sobre mi madre (1999), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011), Julieta (2016), Dolor y Gloria (2019) y ahora con Amarga Navidad.

Y ha ganado el galardón de mejor dirección por Todo sobre mi madre y el de mejor guion por Volver, además de los premios de interpretación para las mujeres de esa última cinta - Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo y Chus Lampreave-, y para Antonio Banderas, por Dolor y Gloria.

Amarga Navidad es la segunda película española que se puede ver en la competición de Cannes tras 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen' y falta por presentarse La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

FUENTE: EFE

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