Actor David Zepeda: "Si me gustaran los hombres, lo diría"

“Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver”.

Embed

David Zepeda aseguró: “Me moría de risa” con esas especulaciones porque “la gente que está cerca de mí sabe quién soy y yo sé quién soy”.

“Me molestaba (porque) soy una persona de frente y muy honesta, y odio las mentiras”, agregó. “Si hubiera sido cierto eso, sería el primero en decirlo”.

A David Zepeda se le ha relacionado sentimentalmente con algunos famosos, incluyendo entre ellos a Ricky Martin.

Actualmente, el actor está soltero y sin compromiso, si bien confiesa que quiere ser padre algún día.