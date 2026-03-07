Representantes de la ópera y el ballet responden a comentarios de Timothée Chalamet

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película "A Complete Unknown" en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025.

MIAMI.- En las últimas horas, Timothée Chalamet ha sido objeto de críticas y rechazo. ¿La razón? Un desafortunado comentario que hizo durante su participación en una entrevista que concedió a Variety, donde expuso que no le interesa trabajar en la ópera ni el ballet.

El protagonista deMarty Supreme, y uno de los favoritos para alzarse con el Óscar a mejor actor, también manifestó que, a su juicio, ambas expresiones artísticas sobreviven y a pocas personas les interesa.

El comentario surgió cuando él y Matthew McConaughey debatía sobre cómo el público siente interés por un tipo de género en el cine por sobre otros.

"(Actualmente) se necesita agitar una bandera de: 'Oye, esta es una película seria' o algo así... y algunas personas quieren entretenerse y rápido. Realmente estoy justo en el medio, Matthew. Admiro a las personas, y lo he hecho yo mismo, que van a un programa de entrevistas y dicen: 'Oye, tenemos que mantener vivos las salas de cine, tenemos que mantener vivo este género', y otra parte de mí siente que si la gente quiere ver una película como Barbie o como Oppenheimer, van a ir a verla y se esforzarán por ser ruidosos y estar orgullosos de ella", aseveró Chalamet.

Acto seguido, agregó: "No quiero trabajar en ballet ni ópera, donde la gente diga: '¡Oye! ¡Mantén esto vivo, aunque ya no le importe a nadie!'", dijo entre risas. "Con todo respeto a la gente del ballet y la ópera...".

Tras una breve reflexión añadió: "Todo el respeto para la gente del ballet y la ópera... “Maldita sea, acabo de criticar sin razón".

Reacciones

Las palabras del actor de 30 años se viralizaron como pólvora y han provocado el disgusto de fanáticos y representantes de dichas expresiones artísticas.

El Royal Ballet and Opera declaró a The Hollywood Reporter: "El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte. Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y el público experimenta la cultura, y hoy en día millones de personas en todo el mundo siguen disfrutándolas y relacionándose con ellas".

Por su parte, la cantante de Ópera Isabel Leonard expuso su sorpresa al ver cómo un artista podía expresarse de esa manera.

"Sinceramente, me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan inelocuente y de mente estrecha en sus opiniones sobre el arte, considerándose a sí mismo un artista, algo que solo imagino que haría un actor. Atacar a otros artistas dice más en esta entrevista que cualquier otra cosa que pudiera decir. Demuestra mucho de su carácter. No es necesario que te guste todo el arte, pero solo una persona o artista débil siente la necesidad de menospreciar precisamente las artes que inspirarían a quienes están interesados en bajar el ritmo, a hacer precisamente eso".

Asimismo, Deepa Johnny, cantante de ópera, calificó las palabras del nominado al Óscar como decepcionantes.

"No hay nada más impresionante que la magia del teatro en vivo, el ballet y la ópera. Deberíamos intentar enaltecer estas formas de arte, a estos artistas, y unirnos a través de las disciplinas para lograrlo".

La Met Ópera también se pronunció con un video en redes sociales que recopila la historia de importantes puestas en escena de ópera y ballet.

Artistas de Broadway también se han sumado al descontento.