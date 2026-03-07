sábado 7  de  marzo 2026
POLÉMICA

Representantes de la ópera y el ballet responden a comentarios de Timothée Chalamet

Las palabras del actor de 30 años se viralizaron como pólvora y han provocado el disgusto de fanáticos y representantes de dichas expresiones artísticas

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película A Complete Unknown en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025.&nbsp;

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película "A Complete Unknown" en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025. 

AFP/Benjamin Cremel
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En las últimas horas, Timothée Chalamet ha sido objeto de críticas y rechazo. ¿La razón? Un desafortunado comentario que hizo durante su participación en una entrevista que concedió a Variety, donde expuso que no le interesa trabajar en la ópera ni el ballet.

El protagonista deMarty Supreme, y uno de los favoritos para alzarse con el Óscar a mejor actor, también manifestó que, a su juicio, ambas expresiones artísticas sobreviven y a pocas personas les interesa.

Lee además
La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión Emily in Paris Saison 4 en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

Lily Collins recupera anillo de compromiso que le fue robado hace tras años
En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
CONTROVERSIA

Revelan detalles del arresto de Britney Spears

El comentario surgió cuando él y Matthew McConaughey debatía sobre cómo el público siente interés por un tipo de género en el cine por sobre otros.

"(Actualmente) se necesita agitar una bandera de: 'Oye, esta es una película seria' o algo así... y algunas personas quieren entretenerse y rápido. Realmente estoy justo en el medio, Matthew. Admiro a las personas, y lo he hecho yo mismo, que van a un programa de entrevistas y dicen: 'Oye, tenemos que mantener vivos las salas de cine, tenemos que mantener vivo este género', y otra parte de mí siente que si la gente quiere ver una película como Barbie o como Oppenheimer, van a ir a verla y se esforzarán por ser ruidosos y estar orgullosos de ella", aseveró Chalamet.

Acto seguido, agregó: "No quiero trabajar en ballet ni ópera, donde la gente diga: '¡Oye! ¡Mantén esto vivo, aunque ya no le importe a nadie!'", dijo entre risas. "Con todo respeto a la gente del ballet y la ópera...".

Tras una breve reflexión añadió: "Todo el respeto para la gente del ballet y la ópera... “Maldita sea, acabo de criticar sin razón".

Reacciones

Las palabras del actor de 30 años se viralizaron como pólvora y han provocado el disgusto de fanáticos y representantes de dichas expresiones artísticas.

El Royal Ballet and Opera declaró a The Hollywood Reporter: "El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte. Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y el público experimenta la cultura, y hoy en día millones de personas en todo el mundo siguen disfrutándolas y relacionándose con ellas".

Por su parte, la cantante de Ópera Isabel Leonard expuso su sorpresa al ver cómo un artista podía expresarse de esa manera.

"Sinceramente, me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan inelocuente y de mente estrecha en sus opiniones sobre el arte, considerándose a sí mismo un artista, algo que solo imagino que haría un actor. Atacar a otros artistas dice más en esta entrevista que cualquier otra cosa que pudiera decir. Demuestra mucho de su carácter. No es necesario que te guste todo el arte, pero solo una persona o artista débil siente la necesidad de menospreciar precisamente las artes que inspirarían a quienes están interesados en bajar el ritmo, a hacer precisamente eso".

Asimismo, Deepa Johnny, cantante de ópera, calificó las palabras del nominado al Óscar como decepcionantes.

"No hay nada más impresionante que la magia del teatro en vivo, el ballet y la ópera. Deberíamos intentar enaltecer estas formas de arte, a estos artistas, y unirnos a través de las disciplinas para lograrlo".

La Met Ópera también se pronunció con un video en redes sociales que recopila la historia de importantes puestas en escena de ópera y ballet.

Artistas de Broadway también se han sumado al descontento.

Temas
Te puede interesar

Michael B. Jordan destaca como favorito en la carrera por el Óscar

Conozca la historia de la estilista Glenda Amaya

De Rioja, en España, LAN trae a Miami su nuevo concepto de vinos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC. video
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Apagón en Cuba.
GRITO DE LIBERTAD

Cubanos protestan con mega cacerolazo ante las penurias de la isla

A Iris Varela en 2022, Argentina le negó el ingreso a su territorio debido a las sanciones. -AFP
VENEZUELA

Iris Varela reúne todo para una orden de arresto en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera para saludar a los dignatarios durante la celebración de la Cumbre del Escudo de las Américas, una reunión con jefes de estado y funcionarios de gobierno de 12 países de las Américas en el Trump National Doral Golf Club el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida.  video
MÁS DE LA CUMBRE REGIONAL

Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
POLÍTICA

Trump confirma reconocimiento legal al "Gobierno de Venezuela"