sábado 7  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Lily Collins recupera anillo de compromiso que le fue robado hace tras años

La actriz fue víctima de un robo en el hotel de West Hollywood el 6 de mayo de 2023, donde se encontraba disfrutando de un día de spa

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión Emily in Paris Saison 4 en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024.&nbsp;

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión "Emily in Paris Saison 4" en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024. 

AFP/Thomas Samson
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Lily Collins reveló que su anillo de compromiso fue devuelto a ella. A través de las historias de Instagram, la intérprete de Emily in Paris reveló que Hakimian Imports Chicago Jewelers pudo recuperar la joya que su esposo le regaló y que le fue robada hace tres años.

"Tener esta casa significa muchísimo para nosotros. Todavía no tengo palabras al verlo de nuevo en mi dedo", escribió en una fotografía en la que deja ver su anillo el viernes 6 de marzo.

Lee además
El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película A Complete Unknown en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025. 
POLÉMICA

Representantes de la ópera y el ballet responden a comentarios de Timothée Chalamet
En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
CONTROVERSIA

Revelan detalles del arresto de Britney Spears

La actriz fue víctima de un robo en el hotel de West Hollywood el 6 de mayo de 2023, donde se encontraba disfrutando de un día de spa. Entonces, la hija del cantante Phill Collins también perdió su anillo de bodas y otras pertenencias. El reporte de los artículos robados se categorizó en más de 10.000 dólares.

Romance

Collins y Charlie McDowell se comprometieron en septiembre de 2020. Anunciaron la noticia en Instagram con fotos de la propuesta y un primer plano del anillo.

La pareja se casó el 4 de septiembre de 2021 en Dunton, Colorado . "Nunca he deseado ser la persona de alguien más que la tuya, y ahora puedo ser tu esposa", escribió en Instagram, junto a una foto de la pareja en el altar.

Temas
Te puede interesar

Michael B. Jordan destaca como favorito en la carrera por el Óscar

Conozca la historia de la estilista Glenda Amaya

De Rioja, en España, LAN trae a Miami su nuevo concepto de vinos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC. video
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Apagón en Cuba.
GRITO DE LIBERTAD

Cubanos protestan con mega cacerolazo ante las penurias de la isla

A Iris Varela en 2022, Argentina le negó el ingreso a su territorio debido a las sanciones. -AFP
VENEZUELA

Iris Varela reúne todo para una orden de arresto en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera para saludar a los dignatarios durante la celebración de la Cumbre del Escudo de las Américas, una reunión con jefes de estado y funcionarios de gobierno de 12 países de las Américas en el Trump National Doral Golf Club el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida.  video
MÁS DE LA CUMBRE REGIONAL

Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
POLÍTICA

Trump confirma reconocimiento legal al "Gobierno de Venezuela"