Lily Collins recupera anillo de compromiso que le fue robado hace tras años

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión "Emily in Paris Saison 4" en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024.

MIAMI.- Lily Collins reveló que su anillo de compromiso fue devuelto a ella. A través de las historias de Instagram, la intérprete de Emily in Paris reveló que Hakimian Imports Chicago Jewelers pudo recuperar la joya que su esposo le regaló y que le fue robada hace tres años.

"Tener esta casa significa muchísimo para nosotros. Todavía no tengo palabras al verlo de nuevo en mi dedo", escribió en una fotografía en la que deja ver su anillo el viernes 6 de marzo.

La actriz fue víctima de un robo en el hotel de West Hollywood el 6 de mayo de 2023, donde se encontraba disfrutando de un día de spa. Entonces, la hija del cantante Phill Collins también perdió su anillo de bodas y otras pertenencias. El reporte de los artículos robados se categorizó en más de 10.000 dólares.

Romance

Collins y Charlie McDowell se comprometieron en septiembre de 2020. Anunciaron la noticia en Instagram con fotos de la propuesta y un primer plano del anillo.

La pareja se casó el 4 de septiembre de 2021 en Dunton, Colorado . "Nunca he deseado ser la persona de alguien más que la tuya, y ahora puedo ser tu esposa", escribió en Instagram, junto a una foto de la pareja en el altar.