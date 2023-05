Actor Héctor Parra, sentenciado a prisión por abusar de hija

“Esta sentencia es un reconocimiento al valor y la dignidad de Alexa y de su madre, a pesar de la revictimización que sufrió por parte de su agresor, su familia y algunos medios de comunicación", agregó Rubio en dicho comunicado.

Según El País de México, Alexa Parra Hoffman denunció a su papá cuando esta tenía 19 años. "Le acusó de tocamientos indebidos que Parra empezó cuando ella tenía solo 6 años. Tras la denuncia, el 15 de junio de 2021, Parra fue detenido por la Fiscalía de Ciudad de México y trasladado al reclusorio oriente de la capital, donde ha estado encerrado estos dos años", detalló el periódico.

Ante dicha acusación, Héctor Parra negó los delitos y acusó a la madre de Alexa de estar detrás de un aparente complot contra el intérprete de 47 años.

"No se vale que él sea pedófilo"

Ante el escándalo mediático que generó la denuncia de Alexa Parra Hoffman, en agosto de 2020 trascendió en varios medios y redes sociales un video en el que aparece la expareja del actor, Ginny Hoffmnan, y su hija.

"He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales", declaró la joven.

