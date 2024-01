Actor Jamie Dornan sufre síntomas de un ataque cardiaco en Portugal

Durante su participación en el programa de la BBC The Good the Bad and the Unexpected, Smart explicó que el hecho ocurrió el 12 de enero, luego de que el grupo con el que estaban se topara con orugas procesionarias, las cuales pueden causar en quien las toque erupciones, dolor en la piel, ojos, garganta y hasta intoxicaciones debido a que sus vellosidades contienen una proteína irritante.