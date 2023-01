Actor Jeremy Ranner está en cuidados intensivos tras cirugía

Asimismo, el portavoz del actor agradeció a todos los familiares, amigos, y fanáticos del artista que han manifestado su preocupación y enviado buenos deseos, así como a todo el equipo médico y miembros del condado que prestaron su apoyo en un momento tan difícil.

“A la familia de Jeremy le gustaría expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo atienden, Truckee Meadows Fire and Rescue, el alguacil del condado de Washoe, la alcaldesa de la ciudad de Reno, Hillary Schieve y las familias Carano y Murdock. También están tremendamente abrumados y agradecidos por las expresiones de amor y apoyo de sus fans”, aseveró.

El 1 de enero, el actor de 51 años sufrió un grave accidente mientras conducía una máquina quitanieves en un camino cercano a su residencia en el condado de Washoe, estado de Nevada.

Según información del portal TMZ, la máquina le arrolló una pierna, lo que le causó una hemorragia y debió ser trasladado de emergencia en helicóptero.

“Renner fue el único involucrado en el incidente”, dijo la oficina del sheriff del condado de Washoe.

Jeremy Renner es reconocido por sus dos nominaciones al Óscar por The Town y The Hurt Locker. Además, dio vida al famoso superhéroe Hawkeye (Ojo de Halcón) de la saga The Avengers del universo cinematográfico de Marvel.

Actualmente, Jenner protagoniza la serie Mayor of Kingstown de Paramount+.

FUENTE: REDACCIÓN