Actor Jerónimo Gil pide disculpas tras disparar en local

"Tenía que pedir unas disculpas públicas por mi comportamiento, no fue comportamiento ideal, fue un comportamiento bajo los efectos del alcohol; no había razón en ese momento", expresó el artista venezolano a través de un video publicado por el periodista Luis Olavarrieta.

"Quiero pedirle disculpas principalmente a mis hijos amados, a mi familia, a mi madre y a todos mis familiares que están afuera, están muy preocupados por mi situación. Quiero pedirles disculpas a los dueños de la empresa ECO, hermanos, lo siento mucho, estoy avergonzado con ustedes; quiero pedirles disculpas a los empleados, a los porteros, que los conozco desde hace muchísimos años y me conocen a mí... a las personas que estaban afuera, las personas que me grabaron, discúlpenme por haberles causado esta incomodidad, estoy súper avergonzado de mis acciones y también estoy muy sorprendido de las cosas que hice", agregó el también empresario.

El pasado 10 de enero, el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó en su cuenta de Twitter que Jerónimo Gil fue detenido. El actor aseveró en dicho video que aún se encuentra a disposición de las autoridades competentes.

"Quiero que sepan que estoy a la orden de las autoridades policiales para asumir mi responsabilidad, ya que fui muy irresponsable. Gracias a las personas que me quieren, que me apoyaron, gracias a las personas que también me dijeron muchas cosas que pueda ser que me merezca y que Dios los bendiga", finalizó el venezolano de 49 años.

Embed

Esta no es la primera vez que Jerónimo Gil enfrenta problemas legales: en 2012 fue acusado de destrozarle el carro y apartamento a su expareja y madre de sus hijos, la también actriz Flavia Gleske; en 2016 fue arrestado por oficiales de PoliChacao por un altercado con la seguridad de un centro comercial y por manejar bajo los efectos del alcohol.

FUENTE: REDACCIÓN