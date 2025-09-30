martes 30  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Actor Josh Hartnett es hospitalizado tras sufrir accidente en Canadá

El hecho no apartará al actor de sus trabajos de grabación y producción en la miniserie que rueda en territorio canadiense

El actor estadounidense se encuentra en Canadá grabando una miniserie de Netflix.

El actor estadounidense se encuentra en Canadá grabando una miniserie de Netflix.

Captura de pantalla/Youtube/ELLE
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El actor estadounidense Josh Hartnett fue hospitalizado luego de sufrir un accidente automovilístico en St. John's, Newfoundland, Canadá. El hecho sucedió después de que el intérprete regresara a casa tras grabar para una nueva miniserie de Netflix.

Según reportó Hola, el norteamericano se vio involucrado en el siniestro al chocar contra una patrulla de policía local.

Lee además
El actor  James Van Der Beek. video
CELEBRIDADES

Elenco de la serie "Dawson's Creek" se reencuentra en Broadway
El músico mexicano Peso Pluma llega a la 24ª ceremonia de los Premios Latin Grammy en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.     
RECONOCIMIENTO

Billboard anuncia el Premio Vanguardia para Peso Pluma

El suceso ocurrió poco antes de la 1:00 am en la intersección de New Cove Road y Elizabeth Avenue, agregó la fuente.

El reporte de las autoridades reflejó que Hartnett se trasladaba en un SUV como copiloto cuando se estrelló contra la patrulla. Los daños de los vehículos fueron significativos; sin embargo, pese a que el artista tuvo que ser trasladado a un centro de salud, ningún involucrado se encuentra en estado grave.

El conductor del SUV también fue hospitalizado, así como el oficial de policía que se encontraba en la patrulla.

El actor regresa al set

Las labores del actor estadounidense con la miniserie que está grabando continúan luego de conocerse que el siniestro no lo apartaría de su rol.

La producción muestra a Hartnett interpretando a un pescador que tiene la misión de proteger a su familia de una criatura marina que genera tensión y peligro entre la población de Newfoundland.

La miniserie será de seis episodios y cuenta además con la actriz Mackenzie Davis. Hartnett destaca no solo como protagonista, también se desempeña como productor ejecutivo.

Respecto al estreno del proyecto, se espera que salga al público el próximo año.

Este figura como el próximo paso del actor luego de figurar en la película Verity, junto a Dakota Johnson, así como Fight or Flight.

Temas
Te puede interesar

J.K. Rowling critica a Emma Watson por opinión sobre la transidentidad

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos

Príncipe William se reúne con heredero de Kuwait en Windsor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"
Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU

Imagen referencial. 
BUENA NOTICIA

Salario mínimo en Florida alcanza los $14 por hora en penúltimo aumento hacia meta de $15

Ambulancia especializada, llamada Unidad Móvil de Tratamiento de Accidentes Cerebrovasculares. (IMAGEN REFERENCIAL)
EN LOS TRIBUNALES

Condenan hospital de Tampa a $70,8 millones por negligencia en derrame cerebral