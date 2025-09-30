Actor Josh Hartnett es hospitalizado tras sufrir accidente en Canadá

El actor estadounidense se encuentra en Canadá grabando una miniserie de Netflix.

MIAMI.- El actor estadounidense Josh Hartnett fue hospitalizado luego de sufrir un accidente automovilístico en St. John's, Newfoundland, Canadá . El hecho sucedió después de que el intérprete regresara a casa tras grabar para una nueva miniserie de Netflix .

Según reportó Hola, el norteamericano se vio involucrado en el siniestro al chocar contra una patrulla de policía local.

El suceso ocurrió poco antes de la 1:00 am en la intersección de New Cove Road y Elizabeth Avenue, agregó la fuente.

El reporte de las autoridades reflejó que Hartnett se trasladaba en un SUV como copiloto cuando se estrelló contra la patrulla. Los daños de los vehículos fueron significativos; sin embargo, pese a que el artista tuvo que ser trasladado a un centro de salud, ningún involucrado se encuentra en estado grave.

El conductor del SUV también fue hospitalizado, así como el oficial de policía que se encontraba en la patrulla.

El actor regresa al set

Las labores del actor estadounidense con la miniserie que está grabando continúan luego de conocerse que el siniestro no lo apartaría de su rol.

La producción muestra a Hartnett interpretando a un pescador que tiene la misión de proteger a su familia de una criatura marina que genera tensión y peligro entre la población de Newfoundland.

La miniserie será de seis episodios y cuenta además con la actriz Mackenzie Davis. Hartnett destaca no solo como protagonista, también se desempeña como productor ejecutivo.

Respecto al estreno del proyecto, se espera que salga al público el próximo año.

Este figura como el próximo paso del actor luego de figurar en la película Verity, junto a Dakota Johnson, así como Fight or Flight.