Billboard anuncia el Premio Vanguardia para Peso Pluma

El músico mexicano Peso Pluma llega a la 24ª ceremonia de los Premios Latin Grammy en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- Como parte de la próxima edición de los Premios Billboard de la Música Latina, el prestigioso evento reconocerá al cantante mexicano Peso Pluma con el Premio Billboard Vanguardia, distinción para aquellas figuras que trascienden en la industria.

“Se atreven a ir más allá de lo convencional”, destaca Billboard en un comunicado de prensa en el que refleja la esencia de sus ganadores.

MÚSICA Gloria Estefan conquista su segundo No. 1 del año en listas de Billboard

En general, el reconocimiento abarca a aquellos capaces de innovar e inspirar, dando aires frescos al mundo musical.

El mismo se entregará el 23 de octubre durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, cita en la que se espera una presentación del cantante mexicano.

Peso Pluma agradece el honor

“Ser honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia es un privilegio increíble, ya que significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece”, sostuvo el artista a través de un comunicado.

“Liderar un género puede ser muy presionado, pero también es mi mayor orgullo. Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México. Estoy profundamente agradecido con Billboard y Telemundo por este honor y por ayudar a difundir nuestra cultura ante el público de todo el mundo”, añadió el intérprete oriundo de Jalisco.

Cita con la música

Este año, los Premios Billboard de la Música Latina se celebrarán en el James L. Knight Center, en la ciudad de Miami.

Además de Peso Pluma, la organización confirmó que Danny Ocean, Ozuna, Olga Tañón, Laura Pausini y Óscar Maydon, entre otros, también se presentarán con su música.