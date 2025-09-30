martes 30  de  septiembre 2025
POLÉMICA

J.K. Rowling critica a Emma Watson por opinión sobre la transidentidad

J.K. Rowling considera que los derechos de las mujeres están amenazados por ciertas reivindicaciones de los defensores de los de las personas transgénero

En esta foto de archivo tomada el 12 de febrero de 2017, la autora británica J.K. Rowling posa al llegar a los BAFTA British Academy Film Awards en el Royal Albert Hall de Londres el 12 de febrero de 2017.&nbsp;

AFP/ Justin Tallis

LONDRES.- La autora de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, acusó el lunes a Emma Watson, quien interpretó al personaje de Hermione Granger en la serie, de ser "ignorante", retomando así su disputa en torno a la cuestión de la transidentidad.

Daniel Radcliffe, quien encarnó a Harry Potter, y Emma Watson se habían distanciado públicamente en el pasado de J.K. Rowling, acusada por algunos de transfobia, acusación que ella rechaza.

La semana pasada, Emma Watson, de 35 años, habló en un pódcast sobre su relación con la escritora.

"Creo que mi mayor deseo es que las personas que no comparten mi opinión me quieran", declaró en esa ocasión.

Pero en un largo mensaje en X, J.K. Rowling arremetió contra la actriz, quien desde 2023 estudia en la prestigiosa Universidad de Oxford.

"Como otras personas que nunca han conocido la vida adulta sin estar protegidas por la riqueza y la celebridad, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de hasta qué punto es ignorante", escribió J.K. Rowling.

"Nunca será colocada en una sala mixta de un hospital público", continuó la escritora. "¿Ha tenido acaso que desvestirse en un vestuario mixto de una piscina municipal?", se preguntó la autora.

Polémicas palabras de la autora

J.K. Rowling considera que los derechos de las mujeres están amenazados por ciertas reivindicaciones de los defensores de los de las personas transgénero.

La escritora se opone, en particular, a que las mujeres transgénero tengan acceso a vestuarios, baños o prisiones reservados a personal femenino.

La creadora de Harry Potter reprochó el lunes a Emma Watson haber "echado leña al fuego" mientras la escritora recibía "amenazas de muerte" por sus posturas sobre la transidentidad.

J.K. Rowling también acusa a Emma Watson de haber participado "con entusiasmo" en "pisotear los derechos de las mujeres".

Emma Watson pasó su infancia y adolescencia rodando Harry Potter.

La actriz se hizo famosa desde el estreno en 2001 de "Harry Potter y la piedra filosofal" y actuó en ocho películas de la saga, la última estrenada en 2011.

Watson también apareció en las películas "La bella y la bestia" y "Mujercitas", dirigidas por Bill Condon y Greta Gerwig.

FUENTE: AFP

