Elenco de la serie "Dawson's Creek" se reencuentra en Broadway

El intérprete de 48 años apareció en un mensaje grabado que se proyectó en el escenario del Teatro Richard Rodgers en Broadway

El actor  James Van Der Beek.

El actor  James Van Der Beek.

Captura de pantalla/Youtube/Entertainment Tonight
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- James Van Der Beek sorprendió a los seguidores de Dawson's Creek al aparecer de manera virtual en una reunión de la serie celebrada en el Teatro Richard Rodgers en Broadway. El actor había cancelado un día antes su participación en el evento por malestares relacionados al cáncer que enfrenta.

El lunes 22 de septiembre Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, miembros del elenco de la icónica serie, se reunieron para una lectura en vivo del guion del episodio piloto, una actividad con fines benéficos en apoyo a la organización F Cancer y Van Der Beek.

Sin embargo, el intérprete de 48 años apareció en un mensaje grabado que se proyectó en el escenario del recinto. James lamentó no poder acompañar a sus compañeros, pero agradeció a ellos y a sus seguidores el apoyo que le han brindado desde que hizo pública su enfermedad.

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona", dijo el artista que padece cáncer de colon en etapa III.

"Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo. Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes", dijo.

Van Der Beek señaló que si bien en la serie nunca necesitó un suplente, para la actividad en Broadway sí era imperativo que una persona pudiera reemplazarlo por lo que presentó a Lin Manuel Miranda.

"Y, obviamente, en Dawson's Creek no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que decidimos buscar a alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro", comentó bromeando.

Reencuentro

Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, fueron algunos de los miembros del evento que estuvieron presentes en la reunión de Dawson's Creek.

Jason Moore también participó como presentador de la velada que fue producida por Carl Ogawa, Moore, Williams, Thomas Kail, Maggie Brohn, Kevin Williamson y Greg Berlanti.

La serie se emitió de 1998 a 2003, y abordó temas cruciales del género de la transición a la adultez.

Pese a la ausencia de James, su esposa Kimberly y sus dos hijos estuvieron presentes en la actividad y subieron al escenario para I Don't Want To Wait, canción de Paula Cole que fue el tema principal del programa.

