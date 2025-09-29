lunes 29  de  septiembre 2025
Príncipe William se reúne con heredero de Kuwait en Windsor

Las imágenes de los príncipes intercambiando saludos durante su reunión están acompañadas de vistazos exclusivos de la residencia real

El príncipe William de Gran Bretaña, príncipe de Gales, reacciona mientras visita el nuevo centro en James Place Newcastle, en Newcastle-upon-Tyne, noreste de Inglaterra, el 30 de abril de 2024.

AFP/Ian Forsyth

AFP/Ian Forsyth
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este 29 de septiembre, las redes sociales de los príncipes de Gales publicaron un video en el que el heredero a la corona británica recibe al futuro rey de Kuwait, su Alteza el Jeque Sabah Al-Sabah, en el Castillo de Windsor.

Las imágenes de los príncipes durante su reunión están acompañadas de vistazos exclusivos de la residencia real. Aunque las audiencias se llevan a cabo a puerta cerrada, el rey Carlos suele autorizar la presencia de un fotógrafo durante sus encuentros con mandatarios extranjeros.

El Castillo de Windsor es una de las propiedades más conocidas de la realeza británica. Conocida por ser la fortaleza habitada más grande y antigua del mundo, fue la residencia oficial de la reina Isabel II de 2011 a 2022, y el escenario de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018.

El video publicado en Instagram y X es parte del contenido usual que el príncipe William y Kate Middleton suelen mostrar a sus seguidores. En otras ocasiones han compartido momentos más informales, como una fotografía de la pareja tomada al aire libre antes del banquete de Estado en Francia en julio. Durante la celebración del Trooping the Colour en junio, publicaron una foto junto a sus tres hijos.

Una enfoque moderno

La decisión de sacar provecho de las redes sociales es una de las maneras en las que los príncipes de Gales buscan modernizar la monarquía, reseñó People. A su vez, han dado prioridad a las conversaciones sobre salud mental, el bienestar familiar y el equilibrio entre la vida personal y profesional. También han demostrado interés en temas como el cambio climático, la falta de vivienda y el bienestar infantil.

De igual forma, se espera que las redes sociales jueguen un papel importante en su futura ceremonia de coronación.

