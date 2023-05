Actor Jude Law cree que la monarquía británica es un teatro

"Veo todo esto como un teatro, aunque el teatro me obsesiona un poco más", declaró en rueda de prensa, tras la gala de estreno la víspera de "Firebrand", dirigida por el brasileño Karim Ainouz y centrada en la última esposa del rey, Catalina Parr.

"No sigo todo esto realmente, lo veo como un capítulo intrigante de la historia", añadió. "No me interesan particularmente los cotilleos", añadió, en alusión a las tensiones en la actual familia real británica.

"Al mismo tiempo, hay algo realmente admirable en esas imágenes como de ceremonia medieval, cómo se conecta con la actualidad", agregó en alusión a la coronación de Carlos III.

Firebrand es la primera película en lengua inglesa del realizador brasileño de origen argelino Karim Ainouz.

La interpretación del legendario rey inglés ha sido unánimemente elogiada en el festival. Jude Law aparece como un ogro obeso, paranoico y voraz sexualmente, con una gangrena en la pierna que lo atormenta.

En la rueda de prensa Law reveló que para recrear esa herida utilizó los servicios de un perfumista, que mezcló olor a pus, sangre, material fecal y sudor.

"Al principio lo utilicé discretamente", explicó, pero Karim Ainouz se entusiasmó con la idea y utilizó la mezcla todo el rato.

"Cuando llegaba al rodaje era simplemente horrible", bromeó Alicia Vikander, que interpreta a Catalina Parr, la única esposa que sobrevivió al rey.

FUENTE: AFP