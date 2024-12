Actor Paapa Essiedu podría interpretar a Severus Snape en serie de "Harry Potter"

"Y, sí el otro día informamos que HBO quería a Mark Rylance como Albus Dumbledore, ahora se rumorea que Paapa Essiedu podría ser Severus Snape. Para quienes no conozcan al actor, Essiedu es uno de los intérpretes británicos con más proyección en los últimos años desde que Michaela Coel le confió un papel principal en Podría destruirte, la miniserie aplaudida por la crítica sobre la violación y el consentimiento. Como Kwame, que tenía problemas para procesar una agresión sexual sufrida en manos de otro hombre, el actor fue nominado al Emmy", reseñó La Vanguardia .

Trabajos del actor

"Desde entonces, se le ha visto en producciones televisivas como Gangs of London, Black Mirror y Ana Bolena. Encabezó la serie de ciencia ficción The Lazarus Project, que tuvo dos temporadas. También se ha prodigado por el cine: se estrenó como agente de policía en el Asesinato en el Orient Express de Kenneth Branagh y recientemente se le ha visto al lado de Melissa McCarthy en la película festiva Genie y en The Outrun con Saoirse Ronan", agregó el diario español.

Ahora, con 34 años, Paapa Kwaakye Essiedu -de origen ghanés- podría dar vida al profesor odiado por todos, excepto por los alumnos de su casa: Severus Snape.

En Harry Potter y la piedra filosofal, a Severus Snape se le describe que es alto, delgado y de piel cetrina. Sus ojos, que recuerdan a túneles oscuros, son negros y vacíos, y lleva su cabello también negro abierto en dos cortinas que caen sobre su cara. También durante la saga se destaca bastante que Snape tenía el pelo grasiento. Solía usar túnicas negras que, además de hacer juego con su pelo y ojos, hacían juego con su manera de ser.

Mientras que la personalidad de dicho personaje se caracteriza por ser un profesor odiado por todos. Algunos, incluso, le temen, como es el caso de Neville Longbottom (cuyo boggart se convierte en el profesor), y es frecuente que su carácter sea descrito como ácido, desagradable, sarcástico e incluso cruel.