Actor Rodolfo Sancho se pronuncia sobre el crimen de su hijo

Sancho también pidió a los medio de comunicación que no se publiquen informaciones que interfieran en el proceso. "Pido que no se lancen informaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

El actor aseguró que su familia se encuentra atravesando por: "momentos delicados y de máxima confusión".

Daniel Sancho, de 29 años, fue vinculado con el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico colombiano de 44 años, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país. El hecho ocurrió el martes 1 de agosto, y los restos de Arrieta fueron hallados descuartizados el 3 de agosto en un saco de fertilizante en una zona de la isla por un servicio de recolección de basura.

Fue el fin de semana que las autoridades del país dieron con el paradero de Sancho y lo arrestaron, y horas más tarde confesó haber cometido el crimen.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo Sancho en compañía de sus abogadas de oficio tailandesas en la comisaría de policía de Koh Phangan.

