Actor Sam Neil revela que padece de cáncer

No obstante, aseguró que actualmente se encuentra en remisión, pero que continúa con el proceso de quimioterapia que deberá tomar por el resto de su vida para el linfoma no Hodgkin. “No estoy libre como tal, pero no hay cáncer en mi cuerpo”, comentó a The Guardian.

"No puedo ocultar que el año pasado no tuvo sus momentos oscuros. Pero estos momentos oscuros arrojan luz a un claro alivio y me han hecho estar agradecido por cada día y por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo", aseveró.

El libro del actor de 75 años lleva por nombre Did I ever tell you this? (¿Alguna vez te dije esto?), y será publicado la próxima semana.

"La cosa es: estoy enfermo. Posiblemente muriendo. Puede que tenga que acelerar esto", reza un apartado del primer capítulo de la autobiografía, el cual fue escrito durante una sesión de quimioterapia.

Sam Neil también destacó que se siente bien y que está trabajando en la producción de la serie Apples Never Fall, de Peacock, que se basa en la novela más vendida de la autora Liane Moriarty. El proyecto está protagonizado por Annette Bening.

La larga trayectoria de Neill comenzó en los años 1970 y ha contado con decenas de papeles en cine y televisión, como en la serie Peaky Blinders o la multipremiada película El piano.

