Quentin Tarantino se prepara para su última película

El cineasta ha reiterado en diferentes momentos que solo quiere dirigir 10 películas . Su último éxito Once Upon a Time in Hollywood (2019) fue su novena cinta.

Ahora, los medios The Hollywood Reporter y Deadline aseguran que Tarantino ya se encuentra buscando estudios e inversionistas que quieran apostar por el que podría ser su último proyecto, informó Rolling Stone.

Para los seguidores del artista la noticia no sorprendería. El cineasta suele lanzar sus trabajos con intervalos de tiempo de entre cuatro o cinco años, por lo que tendría sentido que Tarantino ya esté trabajando en una nueva obra del séptimo arte.

Hasta ahora solo se conoce que el presunto proyecto tendría como protagonista a una mujer que es crítica de cine en los años 70.

Sin embargo, los detalles no son oficiales pues ningún representante ni el mismo Tarantino han confirmado el rumor.

Lo que sí es seguro es que el director de Kill Bill y Pulp Fiction participará en una serie de televisión que consta de ocho episodios. La noticia fue confirmada recientemente, y la producción se empieza a rodar este año.

Quentin Tarantino también ha manifestado su interés por la escritura. En 2022, publicó el libro Cinema Speculation, tomo que reúne ensayos sobre las películas de la industria cinematográfica de los Estados Unidos que a su juicio marcaron pauta en la década de los 70. El libro cuenta con críticas de los filmes, teorías y anécdotas personales.

La cinematografía de Tarantino está compuesta por: Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Kill Bill (2003-2004), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015), y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

