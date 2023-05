Actriz Alicia Vikander celebra la película "Firebrand"

Catalina Parr (1512-1548) sobrevivió gracias a su astucia a un rey irascible, que ordenó cortar la cabeza a dos de sus esposas anteriores (Ana Bolena, Catalina Howard), y que no dudó en abrir un cisma con Roma para conseguir divorciarse de Catalina de Aragón.

Llegó a ser regente en un periodo de guerra, con su esposo en Francia, y escribió y publicó bajo su propio nombre un par de libros religiosos.

"No sabía nada de los Tudor"

Autor de películas rodadas en Brasil, Argelia (por sus orígenes familiares) y Europa, Ainouz demuestra de nuevo con esta película, a concurso por la Palma de Oro, que es un cineasta sin fronteras ni cortapisas históricas.

"La cuestión es más bien... ¿porqué no? Cuando los estadounidenses filmaron Cleopatra, nadie les hizo esa pregunta", responde al ser cuestionado sobre su interés como brasileño por un periodo muy particular de la historia británica, y muy filmado.

Luego reconoce que Firebrand es un encargo que recibió en 2020, en un momento en que sus proyectos habían sido suspendidos en Brasil.

"No sabía nada de los Tudor", confiesa en entrevista con AFP, en alusión a la dinastía de Enrique VIII. "Me encontré con esta maravillosa productora que me habló de Catalina Parr, y empecé a estudiar el personaje", explica.

"Era una oportunidad de hacer algo diferente, pero al mismo tiempo, hay tantas similitudes entre ella y otros personajes (femeninos) míos", recuerda.

Alicia Vikander y Jude Law El actor británico Sam Riley, la actriz sueca Alicia Vikander, el director brasileño Karim Ainouz, el actor británico Jude Law, y la actriz británica Junia Rees posan durante una sesión fotográfica para la película "Firebrand" en la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 22 de mayo de 2023. AFP/Loic Venance

Ainouz ganó el premio de la sección Una Cierta Mirada de Cannes en 2019, por La vida invisible de Eurídice Gusmao, una historia sobre mujeres ambientada en una familia brasileña de los años 1950, dominada por la figura del padre.

"Esta nueva película para mi es como una canción contra el patriarcado, no solo debemos acabar con él, tenemos que matarlo", asegura con una sonrisa.

Una mujer inteligente

"Catalina Parr era una mujer extremadamente inteligente, extremadamente agresiva", añade en otra entrevista Alicia Vikander (Ex Machina), para explicar su atracción por el personaje.

Vikander encarna una reina con sus propios puntos de vista reformistas, en una época de caos religioso en toda Europa.

Su interpretación es si cabe más destacable en la medida en que tiene enfrente a un formidable Enrique VIII encarnado por Jude Law, casi irreconocible como un rey obeso, paranoico y voraz sexualmente.

"Obviamente Jude y yo hablamos mucho, porque las escenas son muy violentas. Pero lo interesante, mientras rodábamos, eran las escenas más sutiles, por ejemplo cuando cambia de humor", explica.

Jude Law había manifestado en el pasado su interés en interpretar a Enrique VIII, una de las figuras más controvertidas y temibles de la historia británica, y de todas las casas reales europeas.

"Para mi es ahí cuando ocurre la magia: cuando tienes el personaje delante tuyo, más allá del vestuario", añade Vikander.

La joven actriz de origen sueca destacó en 2014 con la interpretación de un androide en Ex Machina.

Ambos roles no son tan diferentes, asegura Vikander. "Era lo mismo en el fondo: encontrar la verdad y el aspecto humano en ellos", explica.

