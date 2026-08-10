Actriz Aubrey Plaza da la bienvenida a su primera hija junto a Christopher Abbot

La actriz estadounidense Aubrey Plaza llega a la proyección de la película "Honey Don't!" en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, al sur de Francia, el 24 de mayo de 2025.

MIAMI.- ¡ Aubrey Plaza ya es mamá! La actriz de The White Lotus dio la bienvenida a su primera hija junto al actor Christopher Abbott. Aunque ninguno de los dos hizo un anuncio al respecto, Plaza fue vista en paseando por la ciudad de Nueva York con la recién nacida en brazos.

Se presume que la pequeña llegó al mundo la última semana de julio, según informa la revista ¡HOLA!.

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Embarazo

El embarazo de la actriz se dio a conocer a principios de año. La información fue confirmada a People por una fuente cercana a la pareja.

"Es una maravillosa sorpresa después de un año lleno de emociones. Se sienten muy afortunados", manifestó el informante al magazine.

La noticia sorprendió a los seguidores de la actriz, pues se le había visto en la Semana de la Moda de París. Sin embargo, su estilismo logró esconder su estado, pues lució en el desfile de Loewe una chaqueta de cuero oversize combinada con un suéter rojo.

Aubrey y Christopher confirmaron su romance a finales de 2025.

Muerte de Jeff Baena

El 3 de enero de 2025, el cineasta Jeff Baena, esposo de Plaza, fue hallado sin vida en su propiedad de Los Ángeles. El informe expuesto por la Oficina del Médico Forense confirmó que el hombre se había suicidado.

Posteriormente, trascendió que la actriz y el guionista se habían separado en septiembre de 2024, tras enfrentar dificultades en el matrimonio.

Meses más tarde, Plaza abrió su corazón en el podcast Good Hang With Amy Poehler, donde abordó cómo lidiaba con la muerte de Baena y el duelo. "A veces me gustaría sumergirme en el duelo y otras quiero huir de él, pero siempre está ahí", comentó.