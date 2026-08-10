Gasolina en Florida sube a $3.86 en medio de tensión en Ormuz

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina en Florida subió este lunes 10 de agosto a 3.86 dólares por galón, en medio de la volatilidad del petróleo provocada por la crisis en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, según datos de AAA.

El incremento es leve respecto a la semana anterior y se produce mientras los mercados energéticos continúan pendientes de la situación en Irán y de nuevos ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones y puertos petroleros de Arabia Saudita.

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¿Cuánto cuesta la gasolina en Miami?

En el área metropolitana de Miami, la gasolina regular promedia este lunes 3.88 dólares por galón, dos centavos por encima del promedio de Florida.

La gasolina de grado medio se comercializa a 4.33 dólares por galón, mientras que la premium alcanza los 4.60 dólares. Los precios representan aumentos de entre uno y tres centavos frente a la semana anterior, según AAA.

¿Dónde está la gasolina más cara y más barata de Florida?

Las áreas metropolitanas con los precios más altos de gasolina regular en Florida son West Palm Beach-Boca Raton, con un promedio de 4.03 dólares por galón; Fort Lauderdale, con 3.93 dólares; y Gainesville, con 3.92 dólares.

En el extremo contrario, los conductores encuentran los precios más bajos en el noroeste del estado. Panama City registra un promedio de 3.60 dólares por galón, seguida de Pensacola, con 3.61 dólares, y Crestview-Fort Walton Beach, con 3.68 dólares.

Precio de la gasolina en EEUU baja a $4.00

A nivel nacional, el galón de gasolina regular promedia 4.00 dólares este lunes, nueve centavos menos que la semana anterior.

Sin embargo, el combustible continúa 12 centavos por encima del precio registrado hace un mes y 87 centavos más caro que hace un año, reflejo de un mercado energético que sigue condicionado por las tensiones geopolíticas.

Petróleo sube por crisis en Ormuz y ataques a infraestructura saudita

Los precios del petróleo comenzaron la semana al alza después de que Irán planteara seis condiciones para alcanzar un acuerdo de paz con EEUU y reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía.

En la mañana de este lunes, según OILPRICE.COM, el Brent cotizaba a 84.24 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 78.70 dólares. Aunque ambos referentes permanecen por debajo de los máximos alcanzados durante la primavera, continúan elevados frente a los niveles anteriores al conflicto.

Entre las condiciones planteadas por Irán figuran el retiro de fuerzas estadounidenses de sus alrededores, un acuerdo de paz permanente, compensaciones por daños de guerra, alivio de sanciones y la liberación de activos iraníes congelados.

La incertidumbre sobre una eventual aceptación de esas exigencias mantiene las expectativas de que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado y, con ello, la presión sobre los precios internacionales de la energía.

A esta situación se suman las tensiones en la península arábiga. Los hutíes de Yemen afirmaron haber atacado con un dron la refinería de Jazan, de Saudi Aramco, con capacidad de procesamiento de 400.000 barriles diarios.

La instalación ya había sido cerrada a finales de julio tras otro ataque. Los hutíes también han dirigido acciones contra puertos sauditas del mar Rojo, entre ellos Yanbu, una vía alternativa utilizada para las exportaciones petroleras del reino.

El comportamiento del crudo resulta clave para los conductores porque el petróleo constituye uno de los principales componentes del costo de producir gasolina. Una subida sostenida del crudo puede trasladarse posteriormente a los precios mayoristas y, finalmente, a las estaciones de servicio.

Consejos de AAA para gastar menos gasolina

Ante la volatilidad del mercado energético, AAA recomienda adoptar hábitos de conducción que permitan reducir el consumo de combustible.

Entre sus principales consejos se encuentran respetar los límites de velocidad, evitar aceleraciones y frenazos bruscos, apagar el motor durante paradas prolongadas y utilizar el control de crucero en carretera cuando las condiciones lo permitan.

Estas prácticas pueden ayudar a disminuir el consumo y amortiguar el efecto de los precios de la gasolina sobre el presupuesto semanal de los hogares.

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FUENTE: AAA; OILPRICE.COM