miércoles 8  de  abril 2026
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Actriz Aubrey Plaza espera su primer hijo con Chris Abbot

La noticia del embarazo ha sorprendido a los seguidores de la actriz, pues hace apenas un mes se le había visto en la Semana de la Moda de París

La actriz estadounidense Aubrey Plaza llega a la proyección de la película Honey Dont! en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, al sur de Francia, el 24 de mayo de 2025.

La actriz estadounidense Aubrey Plaza llega a la proyección de la película "Honey Don't!" en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, al sur de Francia, el 24 de mayo de 2025.

AFP/Sameer Al-Doumy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Aubrey Plaza ha dejado atrás los oscuros días del 2025 para seguir adelante con su vida. La actriz, famosa por su rol en The White Lotus y la serie cómica Parks and Recreation, espera su primer hijo con su novio, el actor Chris Abbot.

La información fue confirmada a People por una fuente cercana a la pareja, quien aseguró que el bebé nacerá en otoño.

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"Es una maravillosa sorpresa después de un año lleno de emociones. Se sienten muy afortunados", manifestó el informante al magazine.

La noticia del embarazo ha sorprendido a los seguidores de la actriz, pues hace apenas un mes se le había visto en la Semana de la Moda de París. Sin embargo, su estilismo logró esconder su estado, pues lució en el desfile de Loewe una chaqueta de cuero oversize combinada con un suéter rojo.

Muerte de Jeff Baena

El 3 de enero de 2025, el cineasta Jeff Baena, esposo de Plaza, fue hallado sin vida en su propiedad de Los Ángeles. El informe expuesto por la Oficina del Médico Forense confirmó que el hombre se había suicidado.

Posteriormente, trascendió que la actriz y el guionista se habían separado en septiembre de 2024, tras enfrentar dificultades en el matrimonio.

Meses más tarde, Plaza abrió su corazón en el podcast Good Hang With Amy Poehler, donde abordó cómo lidiaba con la muerte de Baena y el duelo. "A veces me gustaría sumergirme en el duelo y otras quiero huir de él, pero siempre está ahí", comentó.

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