Meryl Streep y Anna Wintour posan juntas para Vogue

MIAMI.- Meryl Streep y Anna Wintour han hecho historia al protagonizar juntas la portada de la edición de mayo 2026 de Vogue. El magazine reveló este 7 de abril esta colaboración, una de las más esperadas en la cultura pop gracias al estreno de la secuela del filme El Diablo viste de Prada .

"Seeing double. When Miranda met Anna (Viendo doble. Cuando Miranda conoció a Anna)", es como la revista titula esta importante edición.

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Edición

Las fotografías estuvieron a cargo de Annie Leibovitz y el estilismo a cargo de Grace Coddington. La galardonada actriz y la exitosa editora de moda posaron, por supuesto, luciendo atuendos de Prada.

"¿Qué pasa cuando pones a Meryl Streep y Anna Wintour, las dos Mirandas, por así decirlo, en una habitación juntas? Una amplia conversación sobre moda, familia, amistad, y sí, la próxima secuela de El diablo lleva Prada”, reza el texto que acompaña el anuncio de la edición en Instagram.

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En conversación con Streep, la revista revela cómo la oscarizada mantuvo la esencia y disciplina de Wintour al momento de volver a dar vida a Miranda Priestly 20 años después del estreno de la película que revolucionó la industria de la moda.

"En términos de Miranda, y volviendo a ese personaje 20 años después, pensé honestamente en Anna, y traté de imaginar lo que era llevar su responsabilidad y estar tan interesado en el mundo y curioso como debe tener que ser", comentó la actriz a Vogue.