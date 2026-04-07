martes 7  de  abril 2026
VIRAL

Meryl Streep y Anna Wintour posan juntas para Vogue

Las fotografías estuvieron a cargo de Annie Leibovitz y el estilismo a cargo de Grace Coddington. La galardonada actriz y la exitosa editora de moda posaron luciendo atuendos de Prada

Meryl Streep y Anna Wintour en la portada de Vogue.

Meryl Streep y Anna Wintour en la portada de Vogue.

Captura de pantalla/Instagram/@voguemagazine
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Meryl Streep y Anna Wintour han hecho historia al protagonizar juntas la portada de la edición de mayo 2026 de Vogue. El magazine reveló este 7 de abril esta colaboración, una de las más esperadas en la cultura pop gracias al estreno de la secuela del filme El Diablo viste de Prada.

"Seeing double. When Miranda met Anna (Viendo doble. Cuando Miranda conoció a Anna)", es como la revista titula esta importante edición.

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PLATAFORMAS

Meryl Streep protagoniza adaptación a la televisión de "The Corrections"
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CINE

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Edición

Las fotografías estuvieron a cargo de Annie Leibovitz y el estilismo a cargo de Grace Coddington. La galardonada actriz y la exitosa editora de moda posaron, por supuesto, luciendo atuendos de Prada.

"¿Qué pasa cuando pones a Meryl Streep y Anna Wintour, las dos Mirandas, por así decirlo, en una habitación juntas? Una amplia conversación sobre moda, familia, amistad, y sí, la próxima secuela de El diablo lleva Prada”, reza el texto que acompaña el anuncio de la edición en Instagram.

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En conversación con Streep, la revista revela cómo la oscarizada mantuvo la esencia y disciplina de Wintour al momento de volver a dar vida a Miranda Priestly 20 años después del estreno de la película que revolucionó la industria de la moda.

"En términos de Miranda, y volviendo a ese personaje 20 años después, pensé honestamente en Anna, y traté de imaginar lo que era llevar su responsabilidad y estar tan interesado en el mundo y curioso como debe tener que ser", comentó la actriz a Vogue.

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