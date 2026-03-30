Alejandro Sanz declara abiertamente su amor a Stephanie Cayo

MIAMI.- Alejandro Sanz no quiere esconder su amor. Por ello, el intérprete ha declarado abiertamente una serie de halagos a la actriz Stephanie Cayo , con quien ya es evidente que mantiene un romance. Desde hace semanas, el cantante madrileño ha expresado su sentir con mensajes y piropos en redes sociales.

"No te puedo amar más", "Espectacular, gordita bella " o "Espectacular", son algunos de los comentarios el intérprete de Corazón Partío le ha dejado a la actriz peruana en redes.

Reacción de la actriz

Recientemente, la protagonista de la serie de Netflix Doc fue consultada por cómo vive esta etapa de su vida, donde no solo disfruta del éxito profesional sino también del sentimental.

"Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo. Es algo que quiero cuidar por lo bonito que es. He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo", dijo durante una entrevista en TvLima.

La revista ¡HOLA! expuso que Cayo ha sido una compañera para Sanz durante el paso de su gira ¿Y Ahora Qué? por Latinoamérica.

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En una conversación con la revista, abordó cómo cuida sus relaciones de la exposición mediática: "Siento que, si supieran lo que es realmente mi vida sentimental, se aburrirían. Creo que me ven guapa y piensan que debo ser muy animada en ese aspecto o que me llueven las ofertas, pero no".

"Las personas que me conocen saben que odio las discotecas, que tardo mucho en hacer nuevos amigos, que estoy chapada a la antigua (...) me encantan las relaciones largas. A veces dicen cosas que no son ciertas y, como no salgo a rectificar, siguen pensando que lo es", señaló.