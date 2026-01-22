jueves 22  de  enero 2026
JUSTICIA

Actriz Elizabeth Hurley llora en juicio contra tabloides británicos

La actriz sostiene que periodistas de ANL pagaron a detectives privados para recopilar información de manera ilegal

La actriz británica Elizabeth Hurley llega al Tribunal Superior de Londres el 19 de enero de 2026, antes del juicio en un caso en el que el príncipe Harry, Hurley y a otros cinco figuras demandan a un importante grupo periodístico británico. &nbsp;

La actriz británica Elizabeth Hurley llega al Tribunal Superior de Londres el 19 de enero de 2026, antes del juicio en un caso en el que el príncipe Harry, Hurley y a otros cinco figuras demandan a un importante grupo periodístico británico.

 

AFP/Brook Mitchell

LONDRES.- La actriz británica Elizabeth Hurley rompió a llorar el jueves en el juicio en Londres contra unos tabloides a los que acusa de haber colocado micrófonos en las ventanas de su casa, en un proceso en el que se ha unido al príncipe Harry.

Liz Hurley y el príncipe Harry figuran entre siete personalidades, entre las que también se encuentra el cantante Elton John, que han demandado a Associated Newspapers Ltd (ANL), editorial de los tabloides Daily Mail y The Mail on Sunday, por violación de la vida privada.

Harry, que tampoco pudo evitar las lágrimas el miércoles en su declaración, volvió a estar presente el jueves en el tribunal "en solidaridad con los demás demandantes", según su portavoz, citado por los medios británicos.

Acusación

Durante el interrogatorio del abogado de ANL, la actriz, de 60 años, que fue pareja del actor Hugh Grant, rompió a llorar en varias ocasiones y tuvo dificultades para expresarse al exponer su denuncia, que se refiere a 15 artículos publicados entre 2002 y 2011 por ambos tabloides.

"Había micrófonos en la parte inferior de la ventana de mi comedor. Me estaban escuchando", declaró la actriz ante el tribunal, calificando estas intrusiones de la prensa como "profundamente hirientes".

"Los actos ilegales del Mail en mi contra incluyen la escucha de mis líneas fijas y la grabación de mis conversaciones telefónicas, así como la colocación clandestina de micrófonos en las ventanas de mi casa", detalló en su declaración escrita.

Liz Hurley también acusa a estos tabloides de haber "robado" información médica sobre ella cuando estaba embarazada de su hijo Damian, y de "otras cosas monstruosas y alucinantes".

La actriz sostiene que periodistas de ANL pagaron a detectives privados para recopilar información de manera ilegal. "Es repugnante, humillante, mortificante", comentó en su declaración.

ANL rechaza todas las acusaciones de los demandantes, que en total se refieren a más de 50 artículos publicados entre 1993 y 2018, calificándolas de "absurdas".

El principal abogado de ANL asegura poder demostrar que los artículos se obtuvieron por medios "legítimos" y que las acusaciones sobre el uso de detectives privados se basan en "puro humo".

El juicio, que debe durar nueve semanas, comenzó el lunes.

Igual que el príncipe Harry, Liz Hurley ya ha ganado procesos contra otros tabloides británicos por vulneraciones de la vida privada.

En 2017 obtuvo indemnizaciones y disculpas del propietario del Daily Mirror, MGN, por escuchas telefónicas ilegales.

Asimismo, llegó a un acuerdo extrajudicial en 2019 en una demanda contra el grupo NGN, que forma parte del imperio mediático de Rupert Murdoch.

FUENTE: AFP

