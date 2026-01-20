martes 20  de  enero 2026
REALEZA BRITÁNICA

Tabloides afirman usar fuentes legítimas para obtener información del príncipe Harry

Associated Newspapers Ltd busca defenderse de las acusaciones de vulneración de la privacidad que han denunciado el príncipe Harry y otros famosos británicos

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023.&nbsp;

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023. 

AFP/Henry Nicholls

LONDRES.- Dos tabloides británicos, acusados de hackeo de teléfonos y otras formas de "obtención ilícita de información" contra el príncipe Harry y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, insistieron el martes en que recurrieron a fuentes "legítimas" para sus reportajes.

Associated Newspapers Ltd (ANL), el grupo editorial del Daily Mail y del The Mail on Sunday, buscó defenderse frente a las acusaciones de vulneración de la privacidad recurriendo a métodos ilegales, en el segundo día del juicio en el Tribunal Superior de Londres tras la denuncia de estas siete personas.

Denuncias

El príncipe Harry, de 41 años, que estuvo presente en el tribunal el lunes y el martes, podría ser llamado a declarar desde el miércoles, en un juicio que podría durar nueve semanas.

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.

Según los letrados, los tabloides emplearon a detectives privados para escuchar llamadas telefónicas y obtener información privada como facturas telefónicas detalladas o historiales médicos, así como extractos bancarios.

Pero Anthony White, abogado de ANL, afirmó que el juicio demostrará que la empresa "ofrece un relato convincente de un patrón de obtención legítima de fuentes para los artículos".

White agregó que las reclamaciones implicarían que periodistas y otras personas de los tabloides mintieran de forma generalizada.

"Debe tenerse en cuenta la improbabilidad inherente de que un número tan grande de periodistas hiciera eso", argumentó White.

Otros juicios

Este juicio es el tercer y último caso presentado contra un editor de periódicos británico por el príncipe, que ha calificado como una "misión" enfrentarse a los tabloides "por el bien común".

El hijo menor del rey Carlos III ha culpado durante mucho tiempo a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente automovilístico en París en 1997 mientras intentaba huir de los 'paparazzi'.

En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

El Tribunal Superior de Londres dictaminó en aquella ocasión que Harry fue víctima de hackeo telefónico y dictó una compensación de 140.600 libras (unos 188.000 dólares) por daños y perjuicios.

En enero de 2025, Harry llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Harry "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo.

El abogado de los siete demandantes en este nuevo juicio, David Sherborne, afirmó el martes que en caso de ganar el caso, "las indemnizaciones tendrán que ser significativas, dado el tipo de actividades implicadas".

FUENTE: AFP

