Actriz de "Game of Thrones" carga contra los fans

Pero a Carice van Houten, la actriz que dio vida a Melisandre, la Sacerdotisa Roja, en "Game of Thrones", le pareció "muy bien" el final de la serie y esa forma tan random que tiene de elegir al nuevo rey en el último capítulo. "Ya nos avisaron en la primera temporada, cuando el que era el rey realmente no quería serlo. Eso te da una lección: ¿Qué sentido tiene luchar por esa clase de poder cuando, obviamente, no te va a hacer feliz?", recordó la actriz nacida en Países Bajos en una entrevista concedida a Insider en la que calificó de "desagradecidos" a todos esos fans que criticaron tan duramente la temporada final y que, incluso, llegaron a recoger firmas para que se rehiciera el desenlace.

A su juicio, "Game of Thrones" fue víctima de su próximo éxito. Y es que las temporadas anteriores eran tan buenas y las expectativas eran tan elevadas... que fue imposible contentar a todo el mundo. "Hubo público que se decepcionó mucho porque hasta aquel momento todo había sido muy bueno", afirmó la actriz, que acto seguido aseguró que sentirse decepcionado con una serie "porque no va a terminar exactamente como tú querías" es algo propio de "desagradecidos".

"Todo aquello fue más allá del fandom. Es extremo y aterrador. Conociendo a los guionistas y lo jodidamente buenos que son, no se merecían todo eso", sentenció Carice van Houten.

Y mientras llega el desenlace de "Canción de Hielo" y "Fuego en los libros", cuando el bueno de George R.R. Martin lo estime pertinente, HBO ya trabaja en una precuela de la serie titulada "Fuego y Sangre" y que, también basada un libro de Martin, relatará la conquista de Poniente por parte de los Targaryen y sus dragones.