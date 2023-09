Señalan de acoso sexual al hombre que inspiró "Sound of Freedom"

MIAMI.- Una nueva polémica envuelve a la película Sound of Freedom . Ahora, la organización Operation Underground Railroad (OUR) denunció que Tim Ballard, el agente que inspiró el filme, fue acusado de acoso sexual por siete mujeres que forman pate de dicha institución.

"Tim Ballard renunció a OUR el 22 de junio de 2023. Nuestra organización se dedica a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual ni la discriminación", señaló un vocero de OUR en un comunicado que escribió a Vice.

Agresión y acoso sexual

“Mediante relatos personales y bastante similares, se reveló que Tim había engañado y manipulado a diferentes mujeres durante los últimos años, con el propósito de coaccionarlas a participar de actos sexuales con él. Todo bajo la premisa de hacer lo que ‘fuese necesario’ para salvar a un niño”, continúa el texto difundido.

Los testimonios de las presuntas víctimas también aseveran que Tim Ballard ha exagerado sobre el trabajo que se realiza en la organización, incluso lo acusan de haber mentido en algunos casos.

Las denunciantes alegan que el hombre les decía que debían hacerse pasar por sus esposas en misiones de rescate en el extranjero y las obligaba a dormir con él y hasta a bañarse juntos bajo el argumento de que así los traficantes no los descubrirían. Una de las mujeres manifestó que el hombre le envió una fotografía de él en ropa interior y con tatuajes falsos, mientras que otra declaró que Ballard le preguntó: “¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a los niños?”, reseña Vice.

Protección a las víctimas

La investigación no expone la identidad de las trabajadoras, pero la organización sospecha que pueden ser más las presuntas víctimas, pues cuentan con el apoyo de voluntarias y contratistas.

"OUR continúa monitoreando y mejorando la gobernanza de la organización y los protocolos de sus operaciones. Para preservar la integridad de su investigación y para proteger la privacidad de todos los involucrados, OUR no volverá a ofrecer ningún comentario público por el momento. OUR confía en su futuro como una organización líder en combatir el tráfico sexual y salvar niños que han sido raptados y vendidos como esclavos", reza el comunicado.

