Acusan al actor Russell Brand de abuso y agresión sexual

El comediante Russell Brand actúa en "Eddie Murphy: One Night Only", una celebración de la carrera de Murphy, en el Teatro Saban de Beverly Hills, California, el 3 de noviembre de 2012.

MIAMI.- Cuatro mujeres denunciaron, a través de una investigación realizada por The Times, The Sunday Times y Dispatches de Channel 4, que fueron víctimas de abuso psicológico, agresión sexual y violaciones por parte del actor y humorista británico Russell Brand.

Asimismo, las víctimas señalaron que fueron testigos de una conducta controladora, abusiva y depredadora por parte de Brand. Una de las mujeres aseveró que mantuvo una relación con el actor cuando ella tenía 16 años.

Solicitan iniciar investigación contra el actor

Ante los señalamientos, el humorista publicó un video en sus plataformas en las que rechaza las acusaciones y señaló que recibió de parte de los medios una serie de cartas que reseñaban las acusaciones recabadas, con la intención de que él ofreciera su versión.

"Son acusaciones criminales muy graves que rechazo absolutamente. (...) Entonces yo era muy muy promiscuo y las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Fui siempre transparente con ellas, quizá hasta demasiado transparente", manifestó.

Este lunes, un político británico solicitó a las autoridades investigar las acusaciones en contra de Brand. Igualmente, Caroline Nokes, congresista conservadora de Reino Unido y presidenta del Comité de Mujeres e Igualdad de la Cámara de los Comunes, alegó que los testimonios de las víctimas son impactantes y debe abrirse una pesquisa al respecto tanto en el país como en Estados Unidos.

“Esto merece y necesita una investigación criminal, porque durante demasiado tiempo hemos visto a hombres -y los perpetradores de este tipo de crímenes son casi invariablemente hombres- no ser responsabilizados por sus comportamientos y acciones”, comentó a la radio BBC.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Londres aseguró que se comunicaría con el Sunday Times y el Channel 4 con el objetivo de garantizar que las víctimas puedan hacer una denuncia penal.

La carrera de Rusell Brand

La trayectoria de Brand ha estado marcada por polémicas.

Russell Brand fue suspendido en 2008 de la BBC por sus controversiales bromas sobre el actor Andrew Sachs, en las que exponía que había tenido relaciones con su nieta. Posteriormente, lanzó su libro My Booky Wook: A Memoir of Sex, Drugs and Stand-Up, en el que presume haber tenido relaciones con más de mil mujeres.

En 2010 se casó con la cantante estadounidense Katy Perry, con quien tuvo un breve pero convulso matrimonio hasta 2012.

En los últimos años, Brand se ha caracterizado por ganar seguidores en sus redes sociales al proliferar teorías conspirativas.

Embed This is happening pic.twitter.com/N8zIKLbJN2 — Russell Brand (@rustyrockets) September 15, 2023

