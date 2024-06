Actriz Shannen Doherty solicita a su ex una manutención para gastos médicos

En documentos obtenidos por People y US Magazine, la actriz alegó que Iswarienko retrasa el divorcio porque espera a que ella muera para no tener que darle ninguna indemnización.

"Simplemente, no es correcto que a Kurt se le permita prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que muera antes de que se le exija que me pague, mientras continúa viviendo su vida y eludiendo sus responsabilidades con su esposa moribunda de más de 11 años", reza su declaración en los documentos.

Según lo reseñado en la revista mexicana Quién, la actriz alegó que su enfermedad le ha impedido trabajar por lo que las regalías que ha obtenido de trabajos del pasado se han consumido en el costoso tratamiento.

"Como resultado de mis recurrentes problemas de salud, he sido en gran medida incapaz de trabajar y no tengo perspectivas de empleo en el futuro. En la actualidad, prácticamente todos los ingresos que percibo son ingresos residuales de trabajos que realizaba antes de casarme", declaró.

Dificultades económicas

Asimismo, explicó que se desconoce si la serie Hechiceras esté disponible en alguna plataforma de streaming a partir del 30 de junio, por lo que sus ingresos disminuirán.

"La mayor parte de mis ingresos residuales provienen de una serie de televisión llamado Hechiceras. Recientemente me enteré de que ya no se emitirá en ninguna de las principales plataformas de streaming después del 30 de junio de 2024. Como resultado, mis futuros ingresos residuales disminuirán drásticamente", continúa la petición.

Aunque algunos podrían juzgarla por su decisión, ella alegó que Iswarienko cuenta con los medios económicos para poder ayudarla.

"Mientras yo no he podido trabajar, incurriendo en gastos médicos exorbitantes no cubiertos por el seguro para someterme a tratamientos experimentales con la esperanza de prolongar mi vida, Kurt ha estado utilizando el avión, gastando miles de dólares en spas médicos, joyerías, Gucci y en vuelos para su 'agente', mientras simultáneamente afirma que no tiene fondos suficientes con los que mantenerme".

La actriz también señaló que los gastos médicos de su enfermedad son más de 20 mil dólares anuales y que próximamente aumentarán pues está por vencer el seguro médico que posee por el sindicato de actores (SAG) debido a que no se encuentra trabajando.