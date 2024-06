Ben Affleck confiesa que no le gusta ser el centro de atención

En esta foto de archivo tomada el 11 de diciembre de 2021, Ben Affleck asiste al estreno en Los Angeles de The Tender Bar de Amazon Studio en el TCL Chinese Theatre en Hollywood, California.

MIAMI.- En medio de los múltiples rumores sobre el distanciamiento entre Jennifer López y Ben Affleck , el productor ha aparecido en el programa Hart to Heart, del actor Kevin Hart, para compartir cómo ha sido su tránsito por la fama, su ambición dentro de la industria y cómo lidia con la exposición mediática.

"No me gusta que me presten mucha atención", aseveró el oscarizado.

Affleck enfatizó que entiende que la percepción de muchos es que sea una persona antipática, pero destacó que sus expresiones en dichas fotografías son una muestra de rechazo al acoso que a veces los famosos pueden sufrir por parte de la prensa.

"La gente me ve y piensa: '¿Qué le pasa? Siempre está enfadado...' pero claro, es porque alguien tiene su cámara pegada a mi cara".

En ese sentido, también agregó que no le da importancia a que le tomen fotografías, pero no tolera que lo hagan si se encuentra con sus hijos —Violet , de 18 años, Seraphina , de 15, y Samuel , de 12, frutos de su matrimonio con la actriz—, pues pide respeto a la privacidad de su familia.

"No me importa que me hagan fotos en un local, un estreno, lo que sea. Adelante, hazlo. Pero con mis hijos es otra cosa", comentó.

Relación con JLo

Aunque muchos esperaban que Affleck hablara sobre su relación con la Diva del Bronx, el intérprete solo comentó cómo es lidiar con la fama de su pareja, y recordó que en un paseo por Times Square fueron abordados por múltiples fans y camarógrafos al ver que había llegado López.

"Yo estaba como: 'Oh, Dios mío'... Había una señora que empezó a correr mientras nos grababa y gritaba '¡¡JLO!!' Luego llegaron todos los demás. Estábamos con nuestros hijos y cientos de personas gritando".

Hart lo interrumpió y dijo: "Claro, y en ese momento tienes que hacer como si todo estuviera bien", haciendo referencia a que las celebridades tratan de contener sus emociones para no ser groseros con su público ni hacerles pasar un mal rato.

"Claro, por eso mi cara", dijo Ben riendo. "Ella es muy famosa y provoca todo eso. La gente la ama. Representa algo importante para ellos", manifestó.

Las palabras de Affleck llegan en un momento en que múltiples fuentes aseguran que el matrimonio enfrenta una crisis y se dirige hacia un inminente divorcio.

En las últimas semanas, se ha dicho que parte del problema ha sido la exposición mediática, pues aunque Jennifer disfruta compartir su vida públicamente, Affleck no opina lo mismo, algo que dejó claro en su conversación con Kevin Hart.