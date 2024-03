Dakota Johnson admite que no volverá a hacer una película de superhéroes

MIAMI.- Tras un contundente fracaso en la taquilla global, la protagonista del filme Madame Web Dakota Johnson reflexionó sobre los posibles motivos que llevaron a la producción de Sony y Marvel a no conquistar los corazones de los fanáticos de los superhéroes, al tiempo que aseguró que no volverá a sumergirse en un proyecto parecido.

No obstante, Johnson alegó que parte de su desmotivación es haber accedido a formar parte de un proyecto que luego se transformó en algo que no reconocía. "A veces en esta industria, te registras en algo y es una cosa y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y piensas: 'Espera, ¿qué?' Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje..."

La actriz de 34 años, que alcanzó la fama al encarnar a Anastasia Steele en la trilogía de Fifty Shades of Grey, aseguró que ser parte de una producción que fracasa deja una sensación incómoda. "Por supuesto, no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas, pero no puedo decir que no lo entiendo".

Fracaso de la película

En la entrevista, Johnson también manifestó que, a su juicio, parte del fracaso de los proyectos cinematográficos están vinculados a que muchas decisiones son tomadas por ejecutivos y no por los expertos de las artes cinematográficas, algo que en los últimos años ha quedado en evidencia.

"Es muy difícil hacer películas, y en estas grandes producciones que se hacen —e incluso está empezando a suceder con las más pequeñas, que es lo que realmente me asusta— las decisiones las toman comités y al arte no le va bien cuando lo hace un comité", añadió.

Reiteró que el trabajo del cineasta y todo su equipo no puede ser subestimado por empresarios que no entienden lo que la audiencia realmente quiere, ni mucho menos subestimar a los espectadores.

"Las películas las hace un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No se puede hacer arte basado en números y algoritmos. Durante mucho tiempo he tenido la sensación de que el público es extremadamente inteligente y los ejecutivos han empezado a creer que no lo son. El público siempre podrá detectar tonterías . Incluso si se empiezan a hacer películas con IA, los humanos no van a querer verlas".

Dakota también bromeó sobre cómo la prensa amarillista titularía tras hacerse pública su entrevista y destacó que no está rompiendo el silencio, solo comparte su pensar y aprendizaje sobre esta experiencia. Agregó que no ha visto el filme y no tiene planes de hacerlo.

Johnson no es la única participante del elenco que se ha pronunciado sobre el fracaso de Madame Web. Su coestrella Sydney Sweeney también se burló de sí misma durante su monólogo en Saturday Night Live de NBC. "Me has visto en Everyone but You y Euphoria. Definitivamente no me viste en Madame Web".