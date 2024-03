Chiquis demanda a Juan Rivera por difamación

"En su demanda, ella dice que durante mucho tiempo ha sido objeto de ataques escandalosos, difamatorios e infundados y que se había quedado callada por su familia", comentó la periodista Tanya Charry, quien tuvo acceso al expediente legal.

Asimismo, expuso que en los informes la intérprete de 38 años asevera que las declaraciones que su tía ha hecho sobre ella le han obstaculizado el desarrollo de algunos negocios, así como también han impactado directamente en las ganancias de la composición y en su credibilidad como artista.

La artista también alegó que Juan Rivera la imputó de: "haber reclamado falsamente el trabajo de otros como propio, que se negó a conceder créditos y que impidió que se le pagara a su coautor".

La disputa

En diciembre de 2023, Juan Rivera participó en el programa La mesa caliente, en donde aseveró que él fue parte de la composición del tema, pero que Chiquis no le daba crédito por la rencilla familiar que existe.

Ante esto, Chiquis decidió presentar en la demanda las conversaciones que mantuvo con Bobby Castro, coautor de la pieza, en la que establecían los detalles de la canción como los porcentajes de regalías que serían acreditados a cada uno.

Según Charry, la hija de Jenni Rivera también presentó un video que se publicó en Youtube el 28 de julio de 2022, en el que Juan admite que no fue parte de la composición. "Nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece. El tema lo compuso mi compa Bobby Castro de Rancho y Barrio", aseveró entonces.

En la querella, Chiquis expone que cree que su tía decidió cambiar la versión de los hechos cuando notó que la canción iba ascendiendo y ganando popularidad.

"(Ella dice que él) se embarcó en una gira mediática en la que difamó a Chiquis al afirmar falsamente que ella no escribió ninguna parte de la letra de la canción, que se registró fraudulentamente como coautora de la misma y que ha impedido a la publisher cobrar las regalías adeudadas al coautor", explicó Charry.

Indemnización por daños

En la demanda, Chiquis también exige una indemnización por parte de Juan Rivera.

"A pesar de esto y dentro de las consecuencias de su difamación, las regalías de la canción fueron puestas en hold por la disputa pública que hizo Juan, esto ha hecho que Chiquis pierda ingresos", agregó la presentadora.

Se presume que la demanda se irá a juicio y será un jurado el que determinará si los daños que Chiqui asevera que el causó Rivera merecen una compensación de un millón de dólares o más.

Esta demanda, difunde Terry, tendría un juicio, por lo que el jurado determinará si los daños presuntamente ocasionados por Juan Rivera a su sobrina son por “1 millón de dólares o quizá más”.