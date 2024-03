Actriz Teresa Sánchez: "Siempre estoy lista para el cambio"

Todo lo contrario de su más reciente triunfo, el papel de María, una adusta productora de tequila en Dos estaciones, que le supuso un premio especial del jurado del festival de cine de Sundance (Estados Unidos) en 2022.

De sonrisa eterna, Teresa Sánchez tiene a sus espaldas una carrera de cuatro décadas en el teatro y el cine, pero necesitó cuatro años para dominar el personaje de María.

"Estaba muy asustada. Sentía responsabilidad ante el reto de hacer un personaje tan opuesto a lo que yo había hecho y lo que soy", reveló.

El papel de María fue cortado a su medida por el director novel mexicano Juan Pablo González, que logró el premio Corazonada de Toulouse el año pasado.

Es un personaje parco en palabras, masculino, que reprime sus emociones bajo una máscara.

Y ese reto se convirtió en el mayor éxito de una actriz de 60 años que se ha ido ganando a grandes nombres del cine mexicano como Nicolás Pereda o Lila Avilés, con la que rodó La camarista y Tótem.

Método de la actriz

El papel de una camarista de hotel de lujo ensoñadora se iba como un guante a Teresa Sánchez.

"Fue ¡muchísimo más fácil!", exclamó con una gran sonrisa. "Esa parte lúdica la conozco perfecto, la entiendo a cabalidad", comentó.

Teresa Sánchez confiesa que lo que más le gusta de los rodajes es saber de los demás miembros del equipo, auscultar sus estados de ánimo, sus historias.

"A diferencia de María, que es la contención total, yo siento que no soy nada contenida, que siempre estoy ¡como explotando!", soltó con una carcajada. "Me gusta la aventura, esa flexibilidad me quita dolor, me quita sufrimiento".

Esa actitud generosa puede sorprender en el mundo del cine, acostumbrado demasiadas veces al estrellato.

"Teresa Sánchez es una de esas actrices que vemos desde hace años con papeles magníficos, que dan vida a personajes que no siempre tienen su espacio en la pantalla", declaró a la AFP la coordinadora de programación de Cinelatino, Eva Morsch.

"Me genera una fascinación conocer las personalidades"

Y la actriz, nacida en Ciudad de México -pero residente en Morelia (Michoacán)- aseguró que no tiene medio de las tensiones que se pueden generar en un set de rodaje.

"Me genera una fascinación conocer las personalidades, ya sea del sonidista, del cámara... es como querer rascar por detrás de lo que me toca hacer en un set". "Es algo que me alimenta muchísimo como profesional", añadió.

Teresa Sánchez confesó un entrenamiento inhabitual: lo que ella llama teatro playback. "Lo hago desde hace siete u ocho años, en Morelia", describió.

Junto a otros tres actores se subió al escenario e invitó a los espectadores a contar anécdotas, con las que improvisaron un sketch, a veces con la ayuda de un músico.

En un rodaje eso podría tener sus riesgos, pero Teresa Sánchez no pierde la sonrisa ni un segundo.

"Es como llegar y limpiar mi puesto de trabajo", dijo.

