Actriz Vanessa Hudgens y Cole Tucker dan la bienvenida a su segundo hijo

Hudgens hizo público su embarazo en julio, con una fotografía en redes sociales junto a su esposo Cole Tucker

Vanessa Hudgens y Cole Tucker.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker. 

Captura de pantalla/Instagram/@vanessahudgens
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Vanessa Hudgens y el beisbolista de los Piratas de Pittsburgh Cole Tucker dieron la bienvenida a su segundo hijo. El anuncio lo hizo la actriz de High School Musical en una publicación de Instagram, en la que admiró el poder que tienen las mujeres para dar vida.

"Bueno... Lo hice. ¡Tuve otro bebé! Qué experiencia tan intensa es el parto. Un gran saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos son capaces de hacer", reza el mensaje de la exestrella Disney.

En la imagen se puede ver a Vanessa acostada en una cama clínica sin maquillaje, con vías tomadas y un monitor en su dedo índice, mientras toma la mano del deportista.

Hudgens hizo público su embarazo en julio, con una fotografía en redes sociales junto a su esposo. "Segundo round", escribió entonces.

El embarazo de la actriz sorprendió a sus seguidores, pues hacía un año del nacimiento de su primogénito en julio de 2024. La pareja ha mantenido en estricta privacidad el nombre del pequeño así como su apariencia. Lo mismo ha ocurrido con el nuevo integrante de la familia, pues no se ha revelado el nombre del bebé.

Familia

Vanessa también ha compartido las consecuencias que algunas mujeres pueden enfrentar tras el parto: publicó una imagen mostrando cómo tras el esfuerzo, se le reventó un vaso sanguíneo en el ojo.

El nacimiento sucedió apenas dos semanas antes del cumpleaños número 37 de la actriz.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se dieron el sí definitivo en una íntima boda en Tulum, México, en diciembre de 2023, luego de tres años de relación.

"Es lo más hermoso que existe en una relación, ser tan abierto, vulnerable y real frente a todas las personas que amas proclamando tu amor. Es simplemente precioso. Me encantó", dijo a Vogue sobre el intercambio de votos en la ceremonia.

"Después de nuestro primer fin de semana juntos, llamé a mi hermana y le dije: ‘Creo que acabo de encontrar a mi futuro esposo’”, dijo al programa Today en abril de 2023.

