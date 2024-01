Actuación de Peso Pluma en Festival de Viña del Mar sigue en pie

MIAMI.- Los organizadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmaron que la actuación del cantante mexicano Peso Pluma se mantiene en pie, luego de que el concejal René Lues emitiera una carta abierta solicitando a la alcaldesa de la entidad que no permitiera la presentación de exponente de los corridos tumbados.

A través de un comunicado emitido el jueves 11 de enero, los organizadores del evento reafirmaron que Peso Pluma sigue siendo parte del cartel de invitados para la edición del importante espectáculo musical chileno, y aseveraron que no permitirían ningún tipo de discriminación hacia el artista.

“Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar, afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación”, reza parte del escrito reseñado por la revista Billboard Español.

La postura del Festival

En el escrito, los organizadores señalaron que Viña del Mar se ha caracterizado por reconocer la diversidad de la cultura musical mundial.

"El festival latino más grande del mundo, celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades".

Aunado a esto, también destacaron los logros que conquistó Peso Pluma durante el 2023, agregando que se enorgullecen de poder abrirle espacio al joven cantante.

“Viña del Mar también reconoce el fenómeno de los nuevos géneros musicales y espera un exitoso cierre de seis noches donde la música y el talento de los diferentes artistas seguirán siendo el pilar del Festival Latino más grande del mundo”.

El Festival de Viña del Mar se celebrará del 25 de febrero al 1 de marzo en Viña del Mar, Chile.

Impacto de los corridos tumbados

El éxito de los corridos tumbados ha calado exponencialmente gracias a artistas que se han enfocado en internacionalizar el género musical mexicano. Peso Pluma es ejemplo de ello, el artista en 2023 conquistó distintos escenarios y se convirtió en uno de los artistas musicales más aclamados, logrando ser invitado a importantes festivales de música.

Sin embargo, aunque posee muchos fanáticos, también hay quienes no están de acuerdo con sus letras, principalmente.

Tal es el caso de René Lues, concejal de Viña del Mar, quien ha manifestado su descontento con la decisión de que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del cantante, sea uno de los músicos invitados al espectáculo musical más importante de Chile.

Trascendió que Lues le solicitó a la alcaldesa Macarena Ripamonti Serrano reconsiderar el hecho.

"La verdad es que su contenido me impactó y me hizo reflexionar muchísimo sobre la música y letras de los llamados corridos tumbados en los que el artista hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga", señaló el activista político en una carta abierta que le fue enviada a la alcaldesa, a través del medio BioBio Chile.

Rechazo al narcotráfico

Lues manifestó que las letras de Peso Pluma hacen referencia a los lujos que se obtienen de forma fácil cuando se es miembro de un grupo delictivo, y enfatizó que los jóvenes son más propensos a ser seducidos por esa vida.

"Joyas, lujos, vehículos, armas, una vida que seduce especialmente a los más jóvenes por la rapidez y facilidad en que se les dice pueden lograr todo aquello pasando sobre la ley".

Igualmente, el concejal recordó que tanto Chile como Viña del Mar es víctima del narcotráfico, por lo que no se debería celebrar un género musical que aplaude la violencia y las drogas. "El narcotráfico es la mayor tragedia que tenemos en Chile y en Viña del Mar, generador de todas las formas de delincuencia que hoy agobia a nuestro país y a nuestra ciudad".

"Estos corridos tumbados no son neutrales: relatan el modo de vida del narco, intentando crear un legado cultural infamante y vergonzoso que, en lugar de promocionar el orden y la justicia, promueven una serie de conductas ilegales, antiéticas y antisociales que corrompen a la sociedad. Estimo que no es adecuado utilizar canales, recursos y espacios públicos para promover este género de música y las canciones ligadas al narco, pues, como sociedad, no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre", sotuvo.

Esta no es la primera petición que recibe la alcaldesa, pues previamente el sociólogo y académico chileno, Alberto Mayol, se pronunció al respecto.