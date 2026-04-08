Acusada de la muerte de Matthew Perry es sentenciada a 15 años de prisión

El elenco del Friends, de izquierda a derecha: Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courtney Cox posan para los fotógrafos cuando llegan a la 53ª edición anual de los Golden Globe Awards el 21 de enero de 1996 en Beverly Hills.

LOS ÁNGELES.- Jasveen Sangha, una traficante apodada La reina de la ketamina, quien suministró la dosis que provocó la muerte del actor de Friends Matthew Perry , fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles en un tribunal de Los Ángeles, California.

Sangha está bajo custodia federal desde 2024 y se declaró culpable el año pasado de una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

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Sangha, quien es ciudadana estadounidense y británica, es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del querido actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Caso

Su muerte conmocionó a los fans de Friends y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.

Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.

Plasencia compraba la ketamina de Chávez y se la vendía al actor a precios elevados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", le escribió Plasencia a Chávez en un mensaje de texto revelado en el caso.

Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2.000 dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.

Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Iwamasa le administró la sustancia a Perry en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

FUENTE: AFP