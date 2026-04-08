miércoles 8  de  abril 2026
POLÉMICA

Acusada de la muerte de Matthew Perry es sentenciada a 15 años de prisión

Jasveen Sangha está bajo custodia federal desde 2024 y se declaró culpable el año pasado de una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina

El elenco del Friends, de izquierda a derecha: Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courtney Cox posan para los fotógrafos cuando llegan a la 53ª edición anual de los Golden Globe Awards el 21 de enero de 1996 en Beverly Hills.

El elenco del Friends, de izquierda a derecha: Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courtney Cox posan para los fotógrafos cuando llegan a la 53ª edición anual de los Golden Globe Awards el 21 de enero de 1996 en Beverly Hills.

AFP/Mike Nelson

Sangha está bajo custodia federal desde 2024 y se declaró culpable el año pasado de una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

Lee además
En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Acusada de la muerte de Matthew Perry comparece ante Tribunal
“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

Sangha, quien es ciudadana estadounidense y británica, es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del querido actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Caso

Su muerte conmocionó a los fans de Friends y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.

Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.

Plasencia compraba la ketamina de Chávez y se la vendía al actor a precios elevados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", le escribió Plasencia a Chávez en un mensaje de texto revelado en el caso.

Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2.000 dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.

Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Iwamasa le administró la sustancia a Perry en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Venden en Nueva York guitarra rojo cerezo de Elvis Presley

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Stephanie Cayo publica imágenes de su cumpleaños junto a Alejandro Sanz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un barco japonés de grandes proporciones construido para el traslado de gas licuado.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman y las bolsas operan con fuertes ganancias

Imagen referencial.
PROYECTO EN CIERNES

Florida pone la mirilla sobre el matrimonio entre primos hermanos, DeSantis presiona por una prohibición

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Negociaciones

Trump anuncia un alto el fuego bilateral por dos semanas e Irán abre el paso seguro por el estrecho de Ormuz

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU
Conflicto

Primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de la tregua

Imagen referencial.
ATENCIÓN PRONÓSTICO

Alerta por inundaciones y corrientes peligrosas en sur de Florida

Te puede interesar

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt
CASA BLANCA

EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

Stuardo Ralón, relator de país para Cuba y presidente de la CIDH.
DERECHOS HUMANOS

Informe de la CIDH cuestiona las misiones médicas cubanas por presuntas violaciones laborales sistemáticas

Imagen referencial.
ATENCIÓN PRONÓSTICO

Alerta por inundaciones y corrientes peligrosas en sur de Florida